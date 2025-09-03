Putin: "Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la Beijing că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, potrivit CNN. Putin a precizat că întâlnirea a fost sugerată de preşedintele american Donald Trump, căruia i-ar fi confirmat că este posibilă: „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a afirmat liderul rus.

Anterior, Putin subliniase că nu a exclus niciodată o întâlnire cu Zelenski, deşi se întreba dacă aceasta ar avea sens. Totuşi, este puţin probabil ca propunerea să fie acceptată de Kiev, având în vedere că, de la invazia rusă din 2022, autorităţile ucrainene au dejucat mai multe comploturi ruseşti vizând asasinarea preşedintelui lor.