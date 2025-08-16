Putin deschide conferinţa de presă cu Trump şi promite garantarea securităţii Ucrainei

Preşedintele rus Vladimir Putin a deschis conferinţa de presă comună cu omologul său american, Donald Trump, schimbând protocolul obişnuit conform căruia liderul gazdă ia primul cuvântul, relatează CNN. Evenimentul a avut loc la Anchorage, Alaska, după negocierile bilaterale desfăşurate în cadrul summitului ruso-american.

Putin a declarat că discuţiile cu Trump s-au desfăşurat într-o „atmosferă respectuoasă, constructivă şi reciproc respectuoasă”, apreciind că acestea au fost „foarte amănunţite şi utile”. Liderul de la Kremlin i-a mulţumit preşedintelui american pentru invitaţia de a veni în Alaska, subliniind că „este logic să ne întâlnim aici, pentru că ţările noastre, deşi separate de oceane, sunt de fapt vecini apropiaţi”.

În ceea ce priveşte Ucraina, Putin a afirmat că este de acord cu Donald Trump că securitatea acestei ţări trebuie garantată: „Suntem pregătiţi să lucrăm în acest sens şi sper ca acordul la care am ajuns să ne apropie de acest obiectiv şi să deschidă drumul spre pace în Ucraina.”