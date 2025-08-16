Putin deschide conferinţa de presă cu Trump şi promite garantarea securităţii Ucrainei

Preşedintele rus Vladimir Putin a deschis conferinţa de presă comună cu omologul său american, Donald Trump, schimbând protocolul obişnuit conform căruia liderul gazdă ia primul cuvântul, relatează CNN. Evenimentul a avut loc la Anchorage, Alaska, după negocierile bilaterale desfăşurate în cadrul summitului ruso-american.
Putin a declarat că discuţiile cu Trump s-au desfăşurat într-o „atmosferă respectuoasă, constructivă şi reciproc respectuoasă”, apreciind că acestea au fost „foarte amănunţite şi utile”. Liderul de la Kremlin i-a mulţumit preşedintelui american pentru invitaţia de a veni în Alaska, subliniind că „este logic să ne întâlnim aici, pentru că ţările noastre, deşi separate de oceane, sunt de fapt vecini apropiaţi”.
În ceea ce priveşte Ucraina, Putin a afirmat că este de acord cu Donald Trump că securitatea acestei ţări trebuie garantată: „Suntem pregătiţi să lucrăm în acest sens şi sper ca acordul la care am ajuns să ne apropie de acest obiectiv şi să deschidă drumul spre pace în Ucraina.”
Opinia Cititorului