Putin exclude o întâlnire cu Zelenski, dar confirmă posibila reuniune cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, la Moscova, că o întâlnire directă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski nu este posibilă în acest moment, întrucât „nu sunt întrunite condiţiile necesare”, relatează presa internaţională. În schimb, liderul de la Kremlin a confirmat existenţa unui „interes reciproc” pentru o reuniune cu preşedintele american Donald Trump.

Putin a precizat că Emiratele Arabe Unite ar putea găzdui această întâlnire cu Trump, în contextul în care SUA şi Rusia poartă discuţii privind încetarea războiului din Ucraina. „Interesul a fost manifestat de ambele părţi”, a declarat el, după întrevederea cu preşedintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

În ceea ce priveşte o întâlnire cu Zelenski, Putin a spus: „Nu am nimic împotrivă în ansamblu, dar suntem încă departe de a avea condiţiile necesare pentru acest dialog direct”.

Donald Trump a anunţat miercuri, pe reţeaua Truth Social, că emisarul său special, Steve Witkoff, a avut o întâlnire „productivă” cu preşedintele rus la Moscova, afirmând că „s-au făcut mari progrese” în negocierile privind Ucraina. Trump a transmis că o întâlnire cu Putin ar putea avea loc „foarte curând”, detalii confirmate şi de Kremlin.

În paralel, Volodimir Zelenski a purtat o serie de convorbiri telefonice cu lideri europeni, cerând insistent ca Europa să fie parte din procesul de negociere propus de Trump. „Războiul este în Europa. Europa trebuie să participe”, a spus Zelenski în dialogul cu cancelarul german Friedrich Merz.

Zelenski a reiterat dorinţa de a avea o întrevedere cu Putin, chiar şi fără mediere internaţională, şi a cerut o încetare a focului ca precondiţie pentru discuţiile de pace. Kremlinul menţine însă poziţia că o astfel de întâlnire poate avea loc doar după avansarea discuţiilor la niveluri tehnice.