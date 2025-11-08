Putin l-a numit pe viceministrul apărării Andrei Bulîga în Consiliul Securităţii Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulîga, viceministru al apărării, în funcţia de secretar adjunct al Consiliului Securităţii Rusiei, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters.

Într-un decret separat, Putin l-a desemnat pe colonelul-general Aleksandr Sancik, fost comandant al Districtului militar Sud, în funcţia de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l pe Bulîga.

General-locotenentul Andrei Bulîga ocupa din martie 2024 postul de viceministru responsabil cu sprijinul logistic al armatei. El a fost numit în contextul unei ample serii de anchete de corupţie din cadrul Ministerului rus al Apărării, care au început în aprilie 2024 şi au dus la arestarea a peste 12 oficiali, inclusiv trei foşti miniştri adjuncţi.

Actualul ministru al apărării, Serghei Şoigu, a fost transferat în mai 2024 la conducerea Consiliului Securităţii, după ce a fost înlăturat din fruntea ministerului pe fondul scandalurilor de corupţie şi al criticilor privind performanţele armatei ruse în războiul din Ucraina.