Putin: Ucraina nu poate avea pace fără schimbări în politica NATO

După discuţii cu liderul chinez Xi Jinping şi premierul Narendra Modi din India, liderul rus Vladimir Putin a declarat luni că trebuie abordată problema extinderii NATO către est pentru a se ajunge la o pace durabilă în Ucraina, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

În marja reuniunii Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, Modi l-a ţinut de mână pe Putin în timp ce se îndreptau spre preşedintele chinez Xi. Toţi trei zâmbeau în timp ce vorbeau, înconjuraţi de traducători.

Vorbind la summit, Putin a spus că Occidentul a încercat să aducă Ucraina în orbita sa şi apoi a căutat să atragă fosta republică sovietică în alianţa militară NATO condusă de SUA.

„Pentru ca o soluţie ucraineană să fie durabilă şi pe termen lung, trebuie eliminate cauzele profunde ale crizei, pe care tocmai le-am menţionat şi pe care le-am spus în repetate rânduri”, a spus Putin. „Trebuie restabilit şi un echilibru echitabil în sfera securităţii”, a mai spus Putin, referindu-se la o serie de cereri ale Rusiei cu privire la NATO şi la securitatea europeană.

Reuters a relatat încă din luna mai că printre condiţiile lui Putin pentru încheierea războiului se numără cererea ca liderii occidentali să se angajeze în scris să oprească extinderea NATO spre est şi să ridice o parte din sancţiunile impuse Rusiei.

La summitul de la Bucureşti din 2008, liderii NATO au convenit că Ucraina şi Georgia vor deveni într-o zi membre ale alianţei militare. În 2019, Ucraina şi-a modificat Constituţia, angajându-se pe calea aderării depline la NATO şi la Uniunea Europeană.

Putin a ordonat invadarea Ucrainei cu zeci de mii de soldaţi, în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul Ucrainei între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene. În prezent, Rusia controlează puţin sub o cincime din teritoriul Ucrainei. Ucraina şi puterile vest-europene descriu invazia ca o acaparare brutală a teritoriului, în stil imperial. Putin prezintă războiul ca o luptă cu un Occident în declin, care, spune el, a umilit Rusia după căderea Zidului Berlinului în 1989, prin extinderea NATO spre est.

Putin a mai declarat că „înţelegerile” la care a ajuns cu preşedintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august au deschis calea către pace în Ucraina, lucru pe care îl va discuta cu liderii care participă la summitul regional din China. „Apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze rezolvarea crizei ucrainene”, a declarat Putin la forumul din China. „Sper că înţelegerile la care s-a ajuns la recenta întâlnire dintre Rusia şi SUA din Alaska vor contribui, de asemenea, la atingerea acestui obiectiv”, a adăugat el.

El a spus că i-a prezentat în detaliu lui Xi, duminică, rezultatele discuţiilor sale cu Trump şi eforturile „deja în curs” pentru rezolvarea conflictului şi că va oferi mai multe detalii în cadrul întâlnirilor bilaterale cu liderul chinez şi cu alţii.

China şi India sunt de departe cei mai mari cumpărători de ţiţei din Rusia, al doilea exportator mondial. Trump a impus tarife suplimentare asupra Indiei pentru aceste achiziţii, dar nu există încă semne că India sau China vor înceta să mai cumpere petrol rusesc, un export-cheie al economiei de război a Rusiei.

