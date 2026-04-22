PwC: Auditul financiar nu este o formalitate, ci un avantaj competitiv pentru firme

Auditul financiar este adesea perceput în România ca o obligaţie birocratică, însă, în realitate, reprezintă un instrument strategic care oferă companiilor credibilitate, transparenţă şi un avantaj competitiv, potrivit unui articol al PwC România remis redacţiei. Conform sursei citate, auditul nu doar validează situaţiile financiare, ci contribuie la identificarea riscurilor, îmbunătăţirea guvernanţei şi fundamentarea deciziilor de business, facilitând totodată accesul la finanţare în condiţii mai avantajoase. Tot mai multe companii private apelează la audit nu doar pentru conformare, ci pentru beneficiile concrete pe care acesta le aduce în etape-cheie precum creşterea accelerată, atragerea de investitori sau expansiunea internaţională, precizează aceeaşi sursă.

„Auditul financiar rămâne unul dintre instrumentele de business cel mai puţin valorificate din România, fiind de multe ori perceput ca o formalitate birocratică.

În fapt, auditul este un proces care, pe lângă claritate şi credibilitate, oferă un avantaj competitiv. Tot mai mulţi antreprenori şi companii private din România apelează la audit nu doar pentru că trebuie, ci pentru că le aduce beneficii.

• Ce nu este şi ce este auditul

Dată fiind această percepţie şi pentru a evita confuziile, este important să clarificăm de la bun început ce este şi ce nu este auditul.

Auditul nu este o inspecţie fiscală şi nu este o cheltuială impusă. Auditorul nu vine „să prindă pe cineva cu ceva” şi nu este un „poliţist financiar”.

Auditul este un proces riguros şi reprezintă o examinare obiectivă a situaţiilor financiare, prin care un profesionist independent analizează situaţiile financiare ale companiei şi verifică dacă acestea reflectă realitatea economică a companiei. În acelaşi timp, auditorul identifică riscuri, ineficienţe şi oportunităţi pe care managementul le observă rareori din interior, oferind recomandări concrete şi soluţii.

• Beneficii concrete ale auditului pentru companiile private

1) Credibilitate mai mare în faţa băncilor şi investitorilor şi acces la finanţare în condiţii mai avantajoase

Instituţiile de credit evaluează riscul pe baza calităţii informaţiilor financiare. Situaţiile financiare auditate de un profesionist independent reduc incertitudinea percepută de creditor, ceea ce se traduce în dobânzi mai favorabile, termene de aprobare mai scurte şi acces la instrumente de finanţare mai complexe. Pentru o companie privată în creştere, diferenţa dintre situaţii auditate şi neauditate poate însemna o reducere semnificativă a costului îndatorării pe întreaga durată a finanţării. Un investitor - fie el un fond de private equity, fie un partener strategic - va avea întotdeauna mai multă încredere într-o companie transparentă.

2) Identificarea timpurie a riscurilor

Multe companii româneşti cresc organic, iar procesele rămân cele din perioada de start-up - aprobări informale, evidenţe ţinute în Excel, responsabilităţi concentrate pe una-două persoane. O companie matură însă, are nevoie, printre altele, de controale interne solide: proceduri clare de aprobare a plăţilor, gestionare riguroasă a stocurilor, tratamente contabile şi fiscale corecte , separarea responsabilităţilor.

Auditul este exact instrumentul care face această radiografie, arătând unde se află compania faţă de unde ar trebui să fie. Vulnerabilităţile identificate în cadrul auditului pot fi corectate controlat şi planificat - spre deosebire de situaţia în care aceleaşi deficienţe sunt descoperite de o autoritate de reglementare sau de un partener de afaceri, cu consecinţe financiare şi reputaţionale mult mai severe.

3) Disciplină financiară şi guvernanţă solidă

Auditul impune un ritm de raportare şi documentare care profesionalizează funcţia financiară: reconcilieri lunare, politici contabile formalizate, termene de închidere respectate. Această disciplină nu este un efect secundar al auditului - este unul dintre cele mai valoroase rezultate ale sale, în special pentru companiile care se pregătesc să treacă de la managementul antreprenorial la o guvernanţă structurată.

4) Credibilitate în relaţiile cu partenerii strategici

Companiile multinaţionale, organismele de reglementare şi partenerii instituţionali solicită frecvent furnizorilor şi colaboratorilor un nivel minim de transparenţă financiară. Situaţiile financiare auditate constituie cel mai eficient mecanism de a demonstra seriozitatea şi stabilitatea unei companii private - fără a fi necesară divulgarea de informaţii comerciale sensibile.

5) Decizii strategice fundamentate

Deschiderea unui nou punct de lucru, intrarea pe o piaţă externă, atragerea unui co-investitor - fiecare dintre aceste decizii presupune o înţelegere precisă a performanţei financiare reale. Auditul oferă această precizie: o imagine verificată independent, care elimină distorsiunile generate de raportarea exclusiv internă şi permite managementului să ia decizii pe bază de informaţii verificate şi nu de intuiţie.

6) Pregătirea pentru succesiune şi tranziţie

Multe afaceri româneşti sunt firme de familie, iar momentul tranziţiei - fie către noua generaţie, fie către un management extern - este unul dintre cele mai delicate din viaţa companiei. Auditul oferă o imagine clară şi obiectivă a stării reale a afacerii, permiţând succesorilor să preia conducerea pe baza unor date validate, nu a unor presupuneri sau a unor evidenţe cunoscute doar de fondator. În plus, un istoric de audit consistent asigură continuitate şi încredere în faţa angajaţilor, partenerilor şi clienţilor, semnalând că tranziţia se face profesionist, nu improvizat.

• Când contează cel mai mult auditul

Există momente în viaţa unei companii în care absenţa auditului se transformă dintr-o opţiune într-un risc strategic:

- Creştere accelerată - procesele interne nu ţin pasul cu ritmul de dezvoltare, iar riscul de eroare creşte proporţional.

- Finanţare bancară semnificativă - creditorii penalizează lipsa de transparenţă prin costuri mai ridicate sau prin refuzul finanţării.

- Atragerea de capital sau vânzarea companiei - un investitor sau un cumpărător nu va pune bani într-o companie ale cărei cifre nu sunt verificate independent. Situaţiile financiare auditate sunt, practic, cartea de vizită a companiei în orice negociere. Mai mult, un istoric de audit consistent demonstrează disciplină financiară şi transparenţă, ceea ce nu doar facilitează tranzacţia, ci îmbunătăţeşte semnificativ poziţia de negociere a antreprenorului.

- Succesiune şi tranziţie generaţională - fără audit, compania rămâne dependentă de cunoaşterea şi credibilitatea personală a fondatorului.

- Implementarea unui nou sistem ERP - auditul pre- şi post-implementare identifică riscuri de integritate a datelor.

- Expansiune internaţională - partenerii şi autorităţile din alte jurisdicţii solicită frecvent situaţii financiare auditate.

- Perioade de dificultate financiară - auditul oferă credibilitate în negocierile de restructurare cu creditorii.

În concluzie, auditul financiar nu trebuie privit doar ca o cerinţă de conformitate, ci ca un instrument valoros care oferă încredere, transparenţă şi claritate în momentele esenţiale din evoluţia unei companii. Dincolo de validarea situaţiilor financiare, acesta contribuie la identificarea riscurilor, la consolidarea disciplinei financiare şi la susţinerea deciziilor strategice, devenind astfel un sprijin real pentru dezvoltarea sănătoasă şi sustenabilă a afacerii.”

Articolul este semnat de Monica Biota, Poliana Iliescu şi Sergiu Ştefea, din cadrul PwC România.