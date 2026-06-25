Queens District, un nou proiect rezidenţial în zona Pipera dezvoltat de Speedwell şi Strabag România

Reprezentanţii devoltatorului imobiliar Speedwell şi ai antreprenorului general STRABAG România au inaugurat ieri lucrările la proiectul rezidenţial Queens District, ce ar urma să redefinească modul în care cetăţenii locuiesc şi lucrează în nordul Capitalei. Proiectul, amplasat pe Şoseaua Pipera, în imediata apropiere a staţiei de metrou Aurel Vlaicu, reuneşte într-un singur concept urban 23.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri Clasa A, 237 de apartamente moderne şi 3.700 de metri pătraţi de spaţii comerciale, fiind gândit în jurul principiului „oraşului de 15 minute”, în care locuinţa, biroul, serviciile şi facilităţile cotidiene sunt accesibile într-un perimetru redus.

Livrarea ansamblului este estimată pentru primul trimestru din 2028, iar dezvoltarea include două turnuri de birouri cu certificare „zero carbon”, spaţii de retail şi o componentă rezidenţială formată din studiouri şi apartamente cu două, trei şi patru camere. În plus, constructorul STRABAG va deveni şi chiriaşul principal al proiectului, ocupând aproximativ 4.600 de metri pătraţi de spaţii de birouri.

În faţa invitaţilor prezenţi la evenimentul de ieri, Didier Balcaen, CEO şi cofondator Speedwell, a explicat filozofia din spatele proiectului şi motivele pentru care acesta poartă denumirea de „District”.

„Suntem foarte fericiţi să anunţăm cel mai nou proiect al nostru, care defineşte dezvoltările cu funcţiuni mixte, aşa cum ne place să facem la Speedwell, îmbinând ceea ce credem noi: calitate, sustenabilitate şi eficienţă. Practic, un mod mai bun de a trăi şi de a lucra. Queen's District reuneşte birouri, zona de retail, partea rezidenţială şi, în acest caz, şi o componentă medicală prin partenerul nostru, Regina Maria”, a declarat acesta.

Potrivit lui Didier Balcaen, alegerea conceptului de district nu a fost întâmplătoare, ci inspirată de succesul unor dezvoltări similare la nivel internaţional.

„Am adăugat termenul «District» numelui proiectului nu oricum, ci pentru că am observat că, la nivel global, cele mai de succes districte funcţionează deoarece oferă oamenilor tot ce au nevoie pentru viaţa de zi cu zi într-o singură locaţie. Acest lucru creează energie, aduce confort şi un sentiment de bine. Asta ne-am propus să realizăm aici, la Queen's District, creând un cartier care nu trăieşte doar în timpul zilei într-o clădire de birouri sau doar noaptea, ci continuu, prin amestecarea tuturor acestor funcţiuni”, a afirmat CEO-ul Speedwell.

El a subliniat că noua dezvoltare răspunde transformărilor prin care trece piaţa muncii şi cerinţelor tot mai sofisticate ale companiilor şi angajaţilor.

„Astăzi, birourile trebuie să îşi câştige din nou locul. Nu este vorba doar despre o clădire, ci despre atragerea oamenilor potriviţi care să susţină productivitatea unei companii. Forţa de muncă de astăzi preţuieşte tot mai mult mediile conectate, sustenabile şi centrate pe om, iar Queen's District le oferă pe toate trei. Suntem deosebit de mândri că biroul Queen's este prima noastră clădire neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2. Avem deja certificarea BREEAM Excellent, ceea ce este excelent din punct de vedere ESG, dar şi practic, deoarece reduce considerabil facturile de electricitate şi oferă un mediu sănătos pentru angajaţi”, a spus Didier Balcaen.

Acesta a evidenţiat şi avantajele amplasamentului, aflat la câteva minute de mers pe jos de staţia de metrou Aurel Vlaicu şi în proximitatea centrului comercial Promenada, dar şi importanţa spaţiilor verzi care vor completa ansamblul.

„Oamenii caută proximitatea de mall-ul Promenada, de metrou, de facilităţi, combinată cu spaţiile verzi. Chiar unde ne aflăm va fi un parc imens, inima în jurul căreia sunt concentrate zonele rezidenţiale şi de birouri. Atât proprietarii, cât şi chiriaşii de birouri caută acelaşi lucru: un mediu plăcut în care să trăiască şi să lucreze”, a adăugat domnul Balcaen.

Pentru STRABAG România, proiectul are o semnificaţie aparte, compania urmând să joace un rol dublu: atât de constructor, cât şi de viitor ocupant al clădirii. Directorul Tehnic al STRABAG România, Bogdan Mărginean, a spus: „Inaugurarea lucrărilor este mereu un moment important, marcând tranziţia de la viziune şi planificare la execuţie. Este o oportunitate de a reflecta la motivul pentru care un proiect contează şi cum va contribui el la oraş şi comunitate. Queen's District este unul dintre acele proiecte, reflectând direcţiile dezvoltării urbane moderne: accesibilitate, sustenabilitate, conectivitate şi valori pe termen lung. Acestea nu sunt doar tendinţe, ci aşteptări ale oamenilor care trăiesc şi investesc în oraşele noastre”.

Reprezentantul STRABAG a insistat asupra faptului că decizia companiei de a-şi muta sediul central în cadrul noului complex reprezintă un vot de încredere în calitatea proiectului: „Ceea ce face acest moment deosebit de semnificativ pentru noi este faptul că STRABAG a luat două decizii importante: prima, de a construi Queen's ca antreprenor general, iar a doua, de a ne reloca aici sediul central. În acest caz, am decis să facem un pas mai departe şi să devenim parte din proiectul pe care îl livrăm. Suntem aici nu doar pentru că am fost selectaţi să construim Queen's District, ci şi pentru că noi l-am ales. Pentru noi, acesta reprezintă un vot puternic de încredere în calitatea dezvoltării şi în viziunea din spatele acesteia”.

Acesta a subliniat că noul complex răspunde exigenţelor actuale privind spaţiile de lucru şi colaborarea profesională: „Queen's District răspunde aşteptărilor privind mediile de lucru moderne, care susţin colaborarea, flexibilitatea şi bunăstarea. Astăzi marcăm începutul şantierului, dar mai important, începutul unui nou capitol pentru toţi cei care vor trăi şi lucra aici. Constructorii părăsesc de obicei şantierul la final; noi vom rămâne şi ne vom muta aici”.

Din perspectiva execuţiei, proiectul reprezintă una dintre cele mai complexe dezvoltări aflate în prezent în lucru în Bucureşti. Cătălin Gogoncea, managerul de proiect din partea STRABAG, a oferit detalii despre etapele următoare şi despre provocările care urmează: „Queen's District este un proiect semnificativ prin dimensiune şi complexitate, necesitând o coordonare strânsă între specialităţi. În următoarele 18 luni, ne vom concentra pe organizarea şantierului, finalizarea structurii şi pregătirea fazelor finale. Vom coordona lucrările de structură, faţadă, finisaje şi toate sistemele necesare”.

Potrivit acestuia, la apogeul activităţii, şantierul va găzdui câteva sute de muncitori, ceea ce va presupune un efort logistic şi organizatoric considerabil.

Cătălin Gogoncea a precizat: „La vârful activităţii, estimăm peste 500 de muncitori pe şantier, ceea ce va fi o provocare. Gestionarea unui astfel de proiect necesită planificare detaliată şi comunicare constantă. Un aspect important este utilizarea instrumentelor digitale, precum coordonarea BIM şi Lean, pentru a identifica şi rezolva problemele tehnice din timp. O altă prioritate este siguranţa; fiecare persoană trebuie să se întoarcă acasă în siguranţă în fiecare zi”.

Prin dimensiunea investiţiei, amplasarea strategică şi accentul pus pe sustenabilitate, eficienţă energetică şi integrarea funcţiunilor urbane, Queens District se anunţă drept unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare aflate în dezvoltare în nordul Bucureştiului. Odată finalizat, ansamblul va reuni locuinţe, birouri, retail şi servicii într-un ecosistem urban modern, conceput pentru o generaţie care caută proximitate, conectivitate şi un stil de viaţă adaptat exigenţelor viitorului.