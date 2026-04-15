Radu Crăciun se retrage de la conducerea BCR Pensii; Cristian Pascu preia funcţia de Director General

A.G.
Piaţa de Capital / 15 aprilie, 14:25

Cristian Pascu - Director General al BCR Pensii

Cristian Pascu - Director General al BCR Pensii

Radu Crăciun se retrage din funcţia de Preşedinte - Director General al BCR Pensii, după un mandat de zece ani, iar conducerea este preluată de Cristian Pascu, potrivit unei informări de presă transmise de Banca Comercială Română (BCR).

„BCR Pensii anunţă retragerea lui Radu Crăciun din funcţia de Preşedinte şi Director General, după un mandat de 10 ani marcat de stabilitate, leadership solid şi contribuţii semnificative la dezvoltarea sistemului de pensii private din România. În perioada mandatului său, BCR Pensii şi-a consolidat poziţia în piaţă, traversând cu succes contexte economice complexe şi contribuind activ la promovarea sănătăţii financiare pe termen lung pentru clienţii săi şi întreaga piaţă per ansamblu. Cristian Pascu, în prezent Şef al Departamentului de Instituţii Financiare în cadrul Băncii Comerciale Române, este numit la conducerea companiei.

După o perioadă îndelungată de implicare directă în conducerea executivă şi în dinamica operaţională zilnică, decizia lui Radu Crăciun de retragere marchează o tranziţie firească într-o nouă etapă a parcursului său profesional şi de viaţă, în care va putea valorifica experienţa unei cariere extinse. „După o perioadă intensă de implicare executivă, consider că este momentul potrivit pentru această tranziţie, în care pot contribui într-un alt mod, dar cu aceeaşi convingere la evoluţia mediului de business şi investiţional din România. Le mulţumesc colegilor mei, o echipă remarcabilă, pentru că mi-au fost alături într-un domeniu vital pentru România, un domeniu care necesită responsabilitate şi o perspectivă investiţională strategică dincolo de ciclurile economice”, a declarat Radu Crăciun.

Funcţia de Director General va fi preluată de Cristian Pascu. Cristian Pascu aduce la conducerea BCR Pensii o experienţă de peste 25 de ani în domeniul bancar şi al pieţelor financiare, construită în jurul infrastructurii serviciilor de depozitare şi custodie precum şi relaţiei cu investitori instituţionali locali şi străini. De-a lungul carierei sale, a avut un rol activ în dezvoltarea ecosistemului pieţei de capital din România, prin implicarea în organisme profesionale şi asociative relevante, contribuind la evoluţia standardelor şi a cadrului de funcţionare al industriei. „Sistemul de pensii private reprezintă un pilon esenţial pentru stabilitatea economică şi pentru sănătatea financiară a oamenilor. Rolul nostru este să livrăm încredere, siguranţă şi performanţă sustenabilă pe termen lung. Preiau această responsabilitate cu respect pentru ceea ce a fost construit şi cu ambiţia de a duce mai departe misiunea BCR Pensii alături de colegii mei”, a declarat Cristian Pascu.

Numirea sa în funcţia de Director General al BCR Pensii marchează o etapă de concentrare pe responsabilităţile executive ale companiei şi pe dezvoltarea acesteia în perioada următoare. În acest context, Cristian Pascu va prioritiza misiunea BCR Pensii, urmând ca rolurile sale din cadrul AAF şi Consiliul Bursei de Valori să fie preluate, în mod natural, de alţi profesionişti ai industriei.

„Îi mulţumim lui Radu Crăciun pentru contribuţia sa remarcabilă şi pentru modul în care a ghidat compania într-o perioadă complexă pentru industrie. Suntem într-un moment în care consecvenţa şi disciplina investiţională sunt esenţiale. De aceea, suntem încrezători că experienţa şi profilul profesional al lui Cristian Pascu vor susţine sănătatea financiară a clienţilor noştri şi dezvoltarea companiei în etapa următoare”, a spus Dana Dima, Preşedintele Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii.”

