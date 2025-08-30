Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Marinescu, despre protestele magistraţilor: Categoric nu poate să fie o grevă

M.P.
Politică / 30 august, 13:06

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege, relatează news.ro, de la care menţionăm următoarele.

”În ceea ce priveşte protestele, categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici grevă mascată nu poate să fie, până la urmă. Până în momentul de faţă, Ministerul Justiţiei nu a primit o înştiinţare oficială despre o formă de protest generală, uniformizată, cu limite, cu un conţinut concret, cu nişte temeiuri”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul Justiţiei a precizat că magistraţii decid dacă judecă sau amână o cauză.

”La nivel individual, fiecare parchet, instanţă au decis nişte... Din experienţa unor situaţii anterioare s-a văzut că ele difereau de la organ judiciar la organ judiciar şi poate unele, într-un exces, refuzau să judece cauze care reflectau o urgenţă, ceea ce nu este în regulă. Pe de altă parte, magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Asta este lăsată la aprecierea judecătorului. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar pentru că este fundamental în statul de drept. De aceea, preocuparea este şi va rămâne de a se asigura constituţionalitatea unui demers şi vom vedea dacă se va ajunge la CCR”, a afirmat Marinescu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca legea privind pensionarea magistraţilor să ajungă la CCR, ministrul Justiţiei nu a exclus această posibilitate.

”Este posibil, dacă va fi contestată, să se ajungă şi la Curtea Constituţională. Există şi această posibilitate şi vom vedea CCR ce evaluare va face”, a precizat Radu Marinescu.

Instituţii din sistemul judiciar din ţară au demarat proteste faţă de proiectul de lege care modifică pensiile magistraţilor.

Judecători şi procurori din mai multe judeţe au transmis factorului politic din Executiv şi Parlament ”solicitarea fermă” de a ”înceta campania agresivă” împotriva magistraţilor.

Toate cele 16 Curţi de Apel din ţară solicită retragerea proiectului care îi vizează pe magistraţi.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2025, 13:30)

    Voi va dați seama cine împarte dreptate in tara asta? Magistrații șantajează pentru menținerea privilegiilor, la fel ca cei care pretind taxa de protecție. Aceeasi gandire, același comportament antisocial. Eu sincer cred ca sunt chiar mai periculoși decât cei din grupările infracționale, pentru ca "ciocanelul" pe care il au in dotare, ajuns in mana unor iresponsabili, poate fi "letal sau izbavitor" după bunul plac

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2025, 13:32)

    Dacă nu e grevă ce este?

    Ce rol are acest ministru??? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

