Radu Miruţă: "România îşi consolidează apărarea împotriva Rusiei"

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 19:13

Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Sursa foto: Facebook/Radu Miruţă

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că apărarea împotriva pericolului reprezentat de Rusia se desfăşoară pe întreg flancul estic al NATO. El a precizat că şi în România există o astfel de apărare, care se consolidează constant, iar proiectele de achiziţii pentru drone şi sisteme de apărare antiaeriană sunt realizate în acest scop. „Da, în strategia României, Rusia rămâne un principal pericol, atât pentru România, cât şi pentru Europa”, a subliniat ministrul, potrivit News.ro.

Ministrul Apărării a fost întrebat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, despre informaţiile apărute în presa internaţională potrivit cărora România, alături de alte state, ar urma să găzduiască zone automatizate NATO pentru apărarea împotriva Rusiei, conform News.ro.

"Este o informaţie mult prea generală. Apărarea împotriva pericolului care vine din Rusia se desfăşoară pe întreg flancul estic. În prezent, şi în România există o astfel de apărare, care se îmbunătăţeşte în fiecare zi, iar o parte din achiziţiile pe care le vom face prin SAFE, inclusiv proiectele pentru drone şi apărare antiaeriană, au acest scop. Da, în strategia României, Rusia rămâne un principal pericol, atât pentru România, cât şi pentru Europa”, a afirmat Radu Miruţă, fiind întrebat dacă NATO testează în România astfel de echipamente automatizate, a relatat News.ro.

„Nu se fac teste decât atunci când Armata României şi armata statului membru NATO care furnizează astfel de soluţii acceptă oficial integrarea acestora. Nu se întâmplă nimic de genul „să facem diverse teste ca să vedem cum merg lucrurile”. Tot ce se desfăşoară în România se face sub coordonarea Armatei României, în colaborare cu statele membre NATO. De altfel, nu mai există o linie clară de demarcaţie: am observat în centrele din România militari români comandaţi de ofiţeri din alte state NATO, comandanţi români care coordonează militari din alte ţări membre NATO, iar militarii români comunică în engleză sau franceză cu camarazii lor. Astfel de activităţi nu mai sunt ceva neobişnuit sau ieşit din comun”, a declarat Radu Miruţă, conform News.ro.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 19:43)

    sa vedeti cu va fura asta 17 mld euro safe fara sa faca nimic iar noi vom plati fara sa cracnim si dobanzi si datorii.

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 20:04)

    Demisia iubitorule de criminali! Huoooo!

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

