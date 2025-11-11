Rafila a cerut sancţionarea medicilor care răspândesc informaţii false

Deputatul PSD Alexandru Rafila a anunţat marţi că Comisia pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor nu are nicio implicare în organizarea conferinţei „COVID-19, Convergenţa Bio-Digitală”, programată vineri în sala Grupului Parlamentar AUR, şi a cerut sancţionarea medicilor care promovează informaţii false.

„Dezavuez ferm organizarea unor astfel de manifestări cu caracter pseudostiinţific care, prin răspândirea de informaţii false, subminează încrederea publicului în sănătatea publică”, a transmis Rafila, fost ministru al Sănătăţii, într-o postare pe Facebook.

El a făcut apel la Colegiul Medicilor din România să adopte o poziţie fermă şi să sancţioneze medicii care „induc în eroare populaţia şi pot compromite eforturile autorităţilor sanitare în implementarea programelor de prevenţie, inclusiv a celor de vaccinare”.

Rafila a subliniat că „sănătatea publică nu reprezintă un teren pentru jocuri politice”, iar protejarea populaţiei şi asigurarea accesului la servicii medicale sigure trebuie să rămână priorităţi esenţiale.

Declaraţiile vin după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a sesizat Parchetul în legătură cu organizarea conferinţei, precizând că apreciază reacţia rapidă a CNA şi că se bazează pe instituţie „să blocheze distribuirea în spaţiul public a acestor dezinformări medicale”.

Potrivit lui Rogobete, în Parlament există mai multe iniţiative legislative menite să prevină răspândirea dezinformării medicale, în contextul reapariţiei evenimentelor organizate de grupări antivacciniste şi conspiraţioniste.