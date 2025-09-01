Raiffeisen Bank lansează contul bancar gratuit pentru adolescenţi, cu card, aplicaţie mobilă şi bonus

Raiffeisen Bank lansează un cont bancar destinat adolescenţilor cu vârsta mai mare de 14 ani şi care nu au împlinit 18 ani, pentru a-i sprijini în primii paşi către responsabilitate financiară, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a învăţa să-şi administreze banii într-un mod simplu, modern şi sigur, adaptat nevoilor lor de zi cu zi.

Noul cont le permite adolescenţilor să facă plăţi rapide cu cardul în magazine sau online, să retragă gratuit numerar de la orice ATM din România şi să îşi urmărească banii direct în aplicaţia Smart Mobile, unde pot vedea soldul, istoricul tranzacţiilor şi primi notificări instant. În plus, aplicaţia a fost personalizată pentru nevoile adolescenţilor iar contul vine cu măsuri suplimentare de siguranţă, precum blocarea cardului şi solicitarea unuia nou, direct din aplicaţie.

Contul este complet gratuit şi include card şi acces la aplicaţia Smart Mobile, adaptată nevoilor lor. După deschidere, adolescenţii pot primi un bonus financiar de până la 300 lei, oferit în funcţie de modul de utilizare a contului: un stimulent suplimentar pentru a învăţa să îşi gestioneze responsabil banii.

„Suntem o bancă pentru întreaga familie. Prin lansarea contului bancar dedicat adolescenţilor, îi susţinem pe părinţi să răspundă nevoilor unei generaţii conectate digital, curioase şi dornice de autonomie.

Potrivit sursei, credem că este important ca tinerii să înveţe să-şi administreze banii într-un mod responsabil, într-un cadru sigur şi bine ghidat. În acest fel, completăm gama noastră de soluţii financiare care se adresează fiecărui membru al familiei.” - Cătălin Chirieac, Director Executiv Achiziţie şi Engage Clienţi Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

Contul bancar răspunde provocărilor reale din relaţia părinte-adolescent, într-un moment în care nevoia de libertate vine la pachet cu dorinţa de siguranţă. Astfel, noul produs completează procesul de planificare financiară, oferind tinerilor nu doar încredere, ci şi oportunitatea unor experienţe practice şi sigure de gestionare a banilor, într-o etapă esenţială a formării lor.