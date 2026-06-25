Raiffeisen Bank România lansează o ofertă Premium pentru medicii antreprenori

Raiffeisen Bank România extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu o nouă ofertă, dedicată profesioniştilor din domeniul medical.

Oferta se adresează medicilor antreprenori, indiferent de etapa în care se află: de la medici la început de drum, până la cabinete medicale individuale şi clinici. Aceasta este completată de beneficii dedicate medicilor persoane fizice şi include acces la un bancher personal dedicat şi la servicii de investiţii premium, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

"În cariera mea am avut două linii principale de activitate: finanţele şi medicina. Timp de opt ani, cât am fost implicat în domeniul medical, am lucrat cu medici şi i-am cunoscut aşa cum sunt - dedicaţi în totalitate meseriei lor. Acum, din poziţia de bancher antreprenor, împreună cu Divizia de Antreprenori din Raiffeisen Bank, vrem să ne arătăm respectul pentru ei şi pacienţii lor, dându-le timp să se ocupe de ceea ce ştiu ei mai bine - salvarea de vieţi”, Ionuţ Pătrăhău, Vicepreşedinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Oferta Premium Medical este structurată pe două direcţii principale: soluţii pentru acoperirea nevoilor financiare personale şi soluţii pentru business. În plus, oferta integrează şi beneficii pentru pacienţii cabinetelor şi clinicilor, prin acces la finanţări şi plata în rate a serviciilor medicale.

Principalele beneficii ale ofertei Premium Medical includ:

Pentru medicii antreprenori:

• 24 de luni cu ZERO comision de administrare lunară pentru pachetele de cont curent IMM Plus, Optim sau Extra

• Card de debit Visa Business Platinum cu taxă ZERO timp de 12 luni pentru primul card emis

• Credit pentru activitatea curentă cu marjă în lei de 1,49% pe an + ROBOR 1 lună, comision de acordare 0,5% (minim 500 lei), ZERO comision de administrare, ZERO comision de rambursare anticipată din surse proprii

• Overdraft: marjă în lei de 1,49% pe an + ROBOR O/N, comision de acordare 0,5% (minimum 1.000 lei), ZERO comision de rambursare anticipată din surse proprii

• Înscriere în Programul Multishop, cu acces la peste 600.000 de utilizatori de carduri de credit Raiffeisen Bank, potenţiali clienţi pentru plata în rate a serviciilor medicale

• Leasing auto: marjă în euro de 0,99% pe an + EURIBOR 3M, taxă de management 0,99%, 15 euro/lună, avans minim 10%, perioadă de până la 60 de luni

• Leasing pentru o serie de echipamente medicale: marjă în lei de 1,99% pe an + ROBOR 3M, taxă de management 0,99%, 110 lei/lună, perioadă de până la 60 de luni

Pentru medici:

• Bancher personal dedicat, pentru realizarea planului financiar, adaptat nevoilor şi obiectivelor personale

• Pachet cont Premium Banking cu 12 luni ZERO comision de administrare lunară

• Credit de nevoi personale cu dobândă fixă de la 5,95% şi sume de până la 50.000 Euro, echivalentul în Lei

Această ofertă completează beneficiile din comunitatea GatadeBusiness, care includ parteneriate şi instrumente digitale relevante pentru antreprenori, care să le simplifice activitatea de zi cu zi şi să le susţină dezvoltarea pe termen lung.