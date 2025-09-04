Randamentele obligaţiunilor pe termen lung urcă la nivel global

Pieţele globale de obligaţiuni trec printr-un nou val de vânzări, alimentat de temerile investitorilor legate de sustenabilitatea politicilor fiscale şi de independenţa băncilor centrale, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Randamentul titlurilor americane de Trezorerie pe 30 de ani a depăşit pragul de 5% pentru prima dată din iulie, în timp ce Japonia a consemnat un record istoric, Marea Britanie a atins cel mai ridicat nivel din 1998, iar Germania a înregistrat un maxim al ultimilor 14 ani. În Franţa, prima la obligaţiunile pe 30 de ani a urcat la valori nemaivăzute din 2008, în contextul crizei politice care ameninţă planurile de reducere a deficitului.

Economiştii avertizează că, deşi nu există o criză iminentă a datoriilor, costurile ridicate de finanţare limitează opţiunile guvernelor şi apasă asupra mediului privat.

Analiştii subliniază trei factori principali pentru creşterea randamentelor: îngrijorările fiscale, politica monetară şi dezechilibrele dintre ofertă şi cerere.

În timp ce SUA rămâne relativ rezilientă, Europa se confruntă cu ”o aritmetică bugetară dificilă”, ce ar putea impune creşteri de taxe şi reduceri de cheltuieli. În lipsa unor cumpărători tradiţionali pentru datoria pe termen lung, presiunea asupra pieţelor obligatare pare departe de a se încheia.