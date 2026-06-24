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Raport MET Group: 39% din capitalul companiei, direcţionat către energie verde şi stocare în baterii

L.B.
Companii / 24 iunie, 12:07

Raport MET Group: 39% din capitalul companiei, direcţionat către energie verde şi stocare în baterii

MET Group a publicat Raportul asupra Impactului Climatic pentru anul 2025, evidenţiind modul în care compania continuă să menţină echilibrul între decarbonizare, securitatea aprovizionării şi accesibilitate prin intermediul unui portofoliu integrat de gaze naturale, GNL, energie din surse regenerabile şi soluţii de stocare a energiei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Raportul vine în contextul dezbaterilor la nivel european despre menţinerea ambiţiilor climatice, păstrând în acelaşi timp competitivitatea industrială şi atractivitatea investiţiilor. Raportul descrie modul în care portofoliul integrat de gaze naturale, energie electrică, GNL, energie din surse regenerabile şi facilităţile de stocare a energiei în baterii al MET Group susţine eforturile Europei de a aborda trilema energetică.

Raportul privind impactul climatic reflectă un an de progres continuu în ceea ce priveşte obiectivele climatice al MET Group, inclusiv creşterea producţiei de energie verde, o alocare ridicată de capital pentru susţinerea tranziţiei energetice şi prima inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră, certificată prin asigurare limitată de către un auditor independent.

În 2025, Grupul a crescut proporţia cheltuielilor de capital direcţionate către proiecte de energie verde şi BESS la 39%. Producţia de energie din surse regenerabile a ajuns la 625 GWh, susţinută de noi parcuri solare în Germania şi Italia, inclusiv primul proiect Agri-PV (agri-fotovoltaic) al Grupului. MET a inaugurat şi una dintre cele mai mari instalaţii BESS din Ungaria la Centrala Electrică Dunamenti, susţinând astfel flexibilitatea reţelei şi integrarea energiei din surse regenerabile.

Factorul mediu de emisie în reţea al MET Group pe pieţele de energie s-a îmbunătăţit de la 279 la 255 gCO₂e/kWh, fapt determinat în principal de creşterea semnificativă a portofoliului pe pieţe mai curate, aşa cum este cea din Spania.

Pentru prima dată, inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră a MET Group a fost certificată prin asigurare limitată de către PricewaterhouseCoopers AG, Zurich.

Abordarea climatică a MET Group are ca obiectiv alinierea cu cadrul UE Fit for 55 şi integrează managementul riscurilor legate de climă în planificarea strategică pe termen lung şi în deciziile de investiţii. Raportul prezintă abordarea MET privind gestionarea atât a riscurilor fizice, cât şi a celor de tranziţie, consolidând în acelaşi timp rolul activelor diversificate, al infrastructurii flexibile şi al operaţiunilor de tranzacţionare integrate în susţinerea rezilienţei pe pieţele energetice în evoluţie.

În prima declaraţie referitoare la Raportul asupra Impactului Climatic în calitate de CEO al MET Group, Huibert Vigeveno a subliniat: „Ambiţia noastră de a fi un campion energetic european, capabil să ofere clienţilor energie mai curată, ne poziţionează favorabil pentru a putea sprijini Europa în abordarea trilemei tranziţiei energetice: decarbonizare, securitate a aprovizionării şi accesibilitate - direcţionând tranziţia într-un mod sustenabil din punct de vedere comercial, fiabil din punct de vedere operaţional şi accesibil pentru clienţii şi părţile interesate pe care le deservim.”

Huibert Vigeveno a adăugat: „Europa ar trebui să meargă dincolo de perceperea tranziţiei energetice ca obligaţie climatică şi să o trateze ca pe o oportunitate industrială şi tehnologică. Leadership-ul susţinut în acţiunile climatice va depinde în cele din urmă de capacitatea Europei de a rămâne un pol atractiv pentru investiţii, de a încuraja inovaţia şi de a permite implementarea industrială la scară largă a unor soluţii noi.”

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