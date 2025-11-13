Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Raport OpenAI: Peste 700 de milioane de persoane utilizează ChatGPT

S.E.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:21

Raport OpenAI: Peste 700 de milioane de persoane utilizează ChatGPT

Peste 700 de milioane de persoane utilizează ChatGPT săptămânal, iar estimările sugerează că mai mult de un miliard de oameni din întreaga lume folosesc şi alte instrumente AI, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vom relata.

Această dependenţă de AI nu este specifică utilizatorilor individuali. Ea transformă rapid şi finanţele instituţionale, rata de adopţie a instrumentelor bazate pe inteligenţă artificială în cadrul firmelor de investiţii crescând exponenţial.

Potrivit studiului „Utilizarea inteligenţei artificiale în managementul activelor”, realizat de Grand View Research, piaţa dedicată software-ului specializat, serviciilor de date şi consultanţei pentru aplicarea AI în administrarea activelor este estimată să crească cu o rată anuală compusă (CAGR) de peste 24% între 2023 şi 2030, ajungând la o valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari.

„Datele arată că AI a trecut de la statutul de tehnologie experimentală, la o investiţie operaţională necesară. Piaţa mizează pe această tehnologie pentru a genera randamente mai bune într-un mediu competitiv, prin analize de date mai eficiente, previziuni în timp real şi procese automatizate de tranzacţionare”, explică Ignacio Aguirre Franco, director de marketing în cadrul Bitget.

Sectorul cripto, în mod special, ilustrează următorul nivel al acestei evoluţii. Automatizarea a schimbat regulile jocului, iar primele sisteme de tip bot AI au fost un salt major, făcând strategiile complexe precum „grid” (tranzacţionare în reţea), „martingale” (strategia dublării mizelor) sau „arbitrage trading” (tranzacţionare prin arbitraj) mai accesibile. Totuşi, piaţa merge acum dincolo de aceşti roboţi automatizaţi, adoptând agenţi AI. Aceştia reprezintă următorul pas în dezvoltarea sistemelor inteligente, depăşind cu mult boţii tradiţionali în termeni de funcţionalitate, autonomie şi sofisticare.

Spre deosebire de sistemele statice, agenţii AI sunt proiectaţi să observe, să planifice şi să execute sarcini cu intervenţie umană minimă. Ei ajută la colectarea, analiza şi sintetizarea unor volume uriaşe de informaţii, simplificând procesul decizional pentru utilizator şi facilitând tranzacţionarea prin sfaturi personalizate bazate pe profilul şi obiectivele acestuia. În timp ce boţii tradiţionali execută doar comenzi prestabilite, agenţii AI sunt dinamici: folosesc raţionamente complexe pentru a analiza întregul context, incluzând grafice, sentiment de piaţă, starea portofoliului şi profilul de risc, pentru a-şi ajusta şi redefini strategia în timp real.

Având în vedere puterea şi complexitatea acestor noi instrumente AI, devine cu atât mai important ca investitorii să îşi înţeleagă rolul. Înainte de a căuta răspunsuri rapide online, traderii trebuie mai întâi să înveţe să pună întrebările potrivite. În domenii dinamice, precum industria criptomonedelor, dezvoltarea unei înţelegeri asupra mecanismelor pieţei şi a propriului proces decizional este mult mai valoroasă decât orice sugestie instantanee. Deşi AI poate organiza informaţia şi poate explica concepte, acesta nu înlocuieşte experienţa reală de piaţă, intuiţia sau judecata solidă.

De aceea, educaţia rămâne cel mai eficient instrument de protecţie al investitorului. Investiţiile conştiente, în special în active volatile precum criptomonedele, trebuie să pornească cu o fundaţie solidă: înţelegerea tehnologiei blockchain, a mecanismelor de piaţă şi, mai ales, a psihologiei investitorului. În loc să se bazeze exclusiv pe un chat AI, investitorii ar trebui să caute surse verificate, precum publicaţiile financiare consacrate, companiile care oferă conţinut educaţional (precum Bitget Academy), şi experţi cu experienţă care oferă analize detaliate pe platformele lor.

„Lecţiile celor mai de succes investitori pe termen lung confirmă că o abordare sustenabilă nu se bazează pe urmărirea tendinţelor sau a algoritmilor, ci pe cunoaştere profundă şi gândire independentă. AI este un instrument puternic şi în continuă evoluţie care, utilizat în mod inteligent, poate clarifica complexitatea pieţei cripto. Întrebarea reală nu este dacă trebuie să avem încredere în AI, ci cum să o integrăm în propria strategie de investiţii. AI va rămâne întotdeauna un sprijin, dar nu trebuie să înlocuiască gândirea umană. Pentru o strategie cu adevărat sustenabilă, cele mai importante resurse rămân educaţia şi gândirea critică, alături de utilizarea instrumentelor personalizate, adaptate obiectivelor fiecărui investitor”, mai adaugă Ignacio Aguirre Franco.

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

Curs valutar BNR

13 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0839
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3783
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5032
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7585
Gram de aur (XAU)Gram de aur595.9054

