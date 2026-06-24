Rareş Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan: „Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal”
A.M.
Politică / 24 iunie, 18:09
A.M.
Politică / 24 iunie, 18:09
Politică /T.B. - 24 iunie, 19:56
Politică /T.B. - 24 iunie, 19:17
Politică /A.M. - 24 iunie, 18:26
Politică /A.M. - 24 iunie, 15:05
Internaţional /T.B. - 24 iunie, 20:09
Internaţional /A.M. - 24 iunie, 19:34
Internaţional /T.B. - 24 iunie, 19:19
Internaţional /A.M. - 24 iunie, 19:16
Miscellanea /Dan Nicolaie - 24 iunie
Companii /Dr. Iulia Gorneanu, colecţionar şi curator de proiecte identitare, documentarist în cadrul Institutu - 24 iunie
Cultură /George Marinescu - 24 iunie
Companii /Dr. Elena Iagăr, Director Centrul Cultural Expo Arte al Primăriei Municipiului Bucureşti - 24 iunie
Cultură /George Marinescu - 24 iunie
Editorial /Cornel Codiţă - 24 iunie
|Euro
|5.2461
|Dolar SUA
|4.6227
|Franc elveţian
|5.6936
|Liră sterlină
|6.0934
|Gram de aur
|604.7157
convertor valutar»=
Piaţa de Capital /A.I. - 22 iunie
Piaţa de Capital /A.I. - 19 iunie
Piaţa de Capital /A.V. - 19 iunie
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:39)
E logic daca te gandesti si la tara nu numai la interesul gastii PNL.
Adica orice liberal ar mai bun decat Grindeanu ca e de la voi din gasca? Ca Vestea parea cam extras la loz in plic.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 18:40)
nici tu si nici ciuca nu erati mai breji, dar ardelanul asta a sarit toti caii, nu un cal.
doar pentru ca e prost.
hitler de bihor!
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 19:06)
O observatie contondenta si valida.
Intre doi liberali de mucava: bihor bolovan si pensat bogdan.