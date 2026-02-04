RBL membră în Comitetul pentru Societatea Civilă al BERD

Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL) este onorată să anunţe că i-a fost acceptată candidatura pentru un mandat de 2 ani (2026-2027) ca membru al Civil Society Steering Committee al European Bank for Reconstruction and Development (BERD), alături de organizaţii din societatea civilă din regiunile în care Banca operează, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Comitetul este una dintre iniţiativele cheie ale BERD, menit să întărească dialogul şi parteneriatul dintre Bancă şi societatea civilă. Acesta funcţionează ca o platformă consultativă suplimentară, cu un accent deosebit pe transparenţă, răspundere şi angajarea autentică a partenerilor din toate regiunile de operaţiune ale BERD.

Membrii Comitetului vor activa pe parcursul unui mandat de doi ani, din ianuarie 2026 până la sfârşitul anului 2027. Rolul lor este acela de a acţiona ca punte între BERD şi comunităţile locale, în vederea derulării unor proiecte cu impact şi de dezvoltare economică şi socială.

RBL va contribui la misiunea Comitetului şi consideră că aceasta este o oportunitate valoroasă de a aduce experienţa şi expertiza sa într-un dialog constructiv cu BERD la nivel regional. RBL va fi reprezentată prin doamna Iulia Manole, Head of Public Affairs RBL şi domnul Alexandru Dincovici, Director General RBL.