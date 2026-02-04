Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

RBL membră în Comitetul pentru Societatea Civilă al BERD

U.B.
Comunicate de presă / 4 februarie, 12:51

RBL membră în Comitetul pentru Societatea Civilă al BERD

Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL) este onorată să anunţe că i-a fost acceptată candidatura pentru un mandat de 2 ani (2026-2027) ca membru al Civil Society Steering Committee al European Bank for Reconstruction and Development (BERD), alături de organizaţii din societatea civilă din regiunile în care Banca operează, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Comitetul este una dintre iniţiativele cheie ale BERD, menit să întărească dialogul şi parteneriatul dintre Bancă şi societatea civilă. Acesta funcţionează ca o platformă consultativă suplimentară, cu un accent deosebit pe transparenţă, răspundere şi angajarea autentică a partenerilor din toate regiunile de operaţiune ale BERD.

Membrii Comitetului vor activa pe parcursul unui mandat de doi ani, din ianuarie 2026 până la sfârşitul anului 2027. Rolul lor este acela de a acţiona ca punte între BERD şi comunităţile locale, în vederea derulării unor proiecte cu impact şi de dezvoltare economică şi socială.

RBL va contribui la misiunea Comitetului şi consideră că aceasta este o oportunitate valoroasă de a aduce experienţa şi expertiza sa într-un dialog constructiv cu BERD la nivel regional. RBL va fi reprezentată prin doamna Iulia Manole, Head of Public Affairs RBL şi domnul Alexandru Dincovici, Director General RBL.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb