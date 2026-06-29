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Rectorul UPT: „România are nevoie de o strategie naţională pentru robotică şi roboţi umanoizi”

A.M.
Miscellanea / 29 iunie, 10:24

Rectorul UPT: „România are nevoie de o strategie naţională pentru robotică şi roboţi umanoizi”

Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara, afirmă că următoarea etapă a revoluţiei digitale nu va fi reprezentată doar de inteligenţa artificială care generează text sau imagini, ci de integrarea acesteia în sisteme fizice precum roboţi umanoizi, drone şi platforme autonome, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pentru a anticipa schimbările din piaţa globală, instituţia de învăţământ superior va înfiinţa în această toamnă Facultatea de Robotică, Inteligenţă Artificială şi Sisteme Autonome. Aceasta va reuni competenţe din informatică, mecatronică, robotică, ingineria dronelor şi informatică aeronautică, conform sursei citate.

„Am ratat oportunităţi importante în dezvoltarea inteligenţei artificiale şi nu trebuie să repetăm aceeaşi greşeală. Pe noi, ca ţară, această tehnologie aproape că ne-a luat prin surprindere, iar acest lucru se vede prin faptul că acum ţările vecine stau mult mai bine ca noi în domeniul inteligenţei artificiale. Europa tratează deja robotica, dronele şi sistemele autonome ca domenii strategice, iar statele care investesc acum în competenţe, cercetare şi inovare vor avea un avantaj economic important în următorul deceniu. România trebuie să decidă dacă va fi doar cumpărător de tehnologie sau dacă va participa la dezvoltarea ei. Noi avem deja resursă umană pasionată, dovadă sunt numeroasele concursuri de robotică la nivel mondial, câştigate de elevi şi studenţi. În plus, avem deja companii multinaţionale în România care au ca direcţii de dezvoltare roboţii umanoizi”, afirmă rectorul Florin Drăgan, conform comunicatului de presă.

În opinia rectorului UPT, o strategie naţională nu ar trebui să se limiteze la finanţarea unor proiecte punctuale, ci să creeze un ecosistem care să conecteze educaţia, cercetarea şi mediul economic prin laboratoare de testare, centre de competenţă şi parteneriate solide între universităţi şi industrie, potrivit sursei citate.

„În următorii ani vom vedea tot mai multe aplicaţii ale roboticii şi sistemelor autonome în industrie, agricultură, logistică, sănătate şi infrastructură. Nu discutăm despre tehnologii care vor apărea peste câteva decenii, ci despre soluţii care sunt deja testate şi implementate în multe părţi ale lumii. În India, de exemplu, mii de oameni fac parte dintr-un program prin care antrenează viitorii roboţi umanoizi în principalele activităţi de zi cu zi. Deci tehnolgia aceasta este mai aproape decât credem. Tocmai de aceea este important să pregătim specialişti înainte ca piaţa să ajungă să îi ceară în număr foarte mare. Dacă vrei să te dezvolţi ca universitate, ca administraţie sau ca stat, trebuie să fii cu cel puţin un pas înaintea tehnologiei. Nu poţi să aştepţi ca piaţa să îţi spună de ce specialişti are nevoie şi abia apoi să începi să îi formezi. În momentul în care cererea apare, este deja prea târziu”, explică Florin Drăgan, conform comunicatului de presă.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 10:48)

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