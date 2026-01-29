Regele Danemarcei îşi arată solidaritatea cu Groenlanda

Regele Danemarcei, Frederik al X-lea, a anunţat joi că va efectua o vizită în Groenlanda la mijlocul lunii februarie şi şi-a exprimat „profunda solidaritate” faţă de groenlandezi, tulburaţi de intenţiile preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona acest teritoriu autonom danez, informeză News.ro.

Monarhul a spus că este „foarte emoţionat de ceea ce traversează poporul groenlandez în ultimele săptămâni”, conform News.ro.

Regele Danemarcei a descris drept „îngrijorătoare” intenţia expansionistă a lui Donald Trump asupra Groenlandei.

"Suntem profund solidari cu poporul groenlandez şi suntem profund emoţionaţi de ceea ce se întâmplă în Groenlanda în aceste săptămâni”, a declarat suveranul danez, aflat într-o vizită în Lituania, potrivit News.ro.

"Prin intermediul presei, putem observa şi simţi cât de îngrijoraţi au fost oamenii. Este evident că şi pe noi ne îngrijorează această situaţie”, a declarat Frederik al X-lea, referindu-se la soţia sa, regina Mary, relatează News.ro.