RE/MAX: Românii preferă apartamentele vechi în prima jumătate a lui 2025

Piaţa imobiliară din România a înregistrat în prima jumătate a acestui an o orientare tot mai pronunţată către apartamentele vechi, potrivit Barometrului Imobiliar RE/MAX România. Tendinţa este alimentată de scăderea numărului de tranzacţii pe fondul instabilităţii politice şi economice, dar şi de nevoia cumpărătorilor de locuinţe disponibile imediat, la preţuri mai accesibile.

„Apartamentele vechi au fost mult mai căutate şi au înregistrat creşteri de preţ semnificative, în special în zonele centrale şi semicentrale. Dorinţa de mutare imediată şi costul mai redus au făcut din piaţa secundară alegerea preferată”, a declarat Răzvan Cuc, preşedinte RE/MAX România.

Analiza arată şi o creştere a achiziţiilor realizate cash, fenomen vizibil în marile oraşe - Bucureşti, Cluj şi Braşov -, unde tot mai mulţi aleg să investească economiile în imobiliare, în locul depozitelor bancare. Restricţiile de creditare şi condiţiile economice incerte au temperat apetitul pentru cumpărături prin împrumuturi, favorizând achiziţiile directe.

În primul semestru din 2025, RE/MAX România a raportat o creştere de circa 20% a valorii comisioanelor, faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Segmentul rezidenţial a reprezentat 88,4% din totalul tranzacţiilor, fiind urmat de cel comercial (10%) şi industrial (1,6%). Cele mai solicitate au fost apartamentele cu două şi trei camere.

Printre cele mai mari tranzacţii realizate de companie în acest interval se numără vânzarea unui teren din Ilfov pentru 4,2 milioane de euro, a unui teren din Braşov pentru 2,2 milioane de euro şi a unui bloc de apartamente din Mediaş pentru 1,52 milioane de euro.