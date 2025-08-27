Remedia raportează profit net de 5,2 milioane lei în S1 2025

Farmaceutica Remedia (BVB: RMAH) a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit net consolidat de 5,2 milioane lei, comparativ cu doar 0,03 milioane lei în perioada similară din 2024, potrivit raportului financiar publicat de companie. Vânzările nete s-au ridicat la 362,5 milioane lei, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar bilanţul arată active totale de 360 milioane lei, numerar de 43 milioane lei şi zero datorii.

Distribuţia către spitale şi clinici a rămas principalul motor de creştere, iar farmaciile Remedia şi divizia BD Rowa Robots au raportat rezultate pozitive, confirmând diversificarea modelului de business. „Remedia a avut un prim semestru excepţional în 2025 (...). Toate unităţile de business rămân profitabile, iar noi am reuşit o revenire clară a rezultatelor nete comparativ cu 2024. Aceasta demonstrează puterea modelului nostru de business integrat şi disciplina financiară”, a declarat Valentin-Norbert Ţăruş, CEO al companiei.

Pe lângă rezultatele operaţionale, Remedia a achiziţionat o participaţie de 24% în SC Novoengrama SRL, companie de recuperare medicală din Cluj-Napoca, extinzându-şi prezenţa pe segmentul serviciilor medicale. Compania a obţinut pentru al patrulea an consecutiv scorul maxim VEKTOR pentru transparenţă şi relaţii cu investitorii.

Pe piaţa de capital, acţiunile RMAH au crescut cu 32% de la începutul anului, de la 0,62 lei în ianuarie la 0,828 lei în august, aproape de maximul de 52 de săptămâni (0,84 lei). Capitalizarea bursieră a companiei este de aproximativ 78 milioane lei, cu un PER de 11,2 şi un randament al dividendului de 4,8%, ceea ce îi consolidează atractivitatea pentru investitori.