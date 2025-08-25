rentnbuy lansează în România o platformă de închirieri fără comisioane

Startup-ul proptech românesc rentnbuy.com s-a lansat oficial pe piaţa din ţara noastră, anunţă compania într-un comunicat. Platforma conectează direct chiriaşii şi proprietarii, fără intermediari şi fără comisioane.

În cele trei săptămâni de testare, rentnbuy a atras peste 150.000 de vizite şi sute de apartamente au fost listate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. Compania a atras o investiţie pre-seed de 550.000 de euro, ajungând la o evaluare de peste 5 milioane de euro, şi a fost selectată în Top 10 Vestbee al startup-urilor early-stage din CEE, dar şi în Google for Startups Growth Program.

Printre funcţionalităţile oferite se numără listarea gratuită a proprietăţilor, contracte generate automat, semnare digitală, asistenţă AI prin REVA (Real Estate Virtual Assistant) şi comision zero pentru ambele părţi.

„Ne-am propus să oferim o alternativă reală la sistemul clasic de intermediere, care este învechit şi ineficient. rentnbuy redă controlul proprietarilor şi chiriaşilor, eliminând comisioanele şi barierele dintre ei”, a declarat Alex Kis, co-fondator şi CEO rentnbuy.

Echipa de management reuneşte profesionişti cu experienţă internaţională în tehnologie, real estate şi finanţe. Printre aceştia se numără Alex Kis (CEO), Valentin Buzea (CTO, singurul român care a atras finanţare Y Combinator), Alina Ceban (COO, ex-McKinsey), Cristian Lepădatu (Head of Product, ex-JP Morgan, Jane Street) şi Călin Român (CMO).

Compania a atras şi validare internaţională din partea Plug and Play, investitor în companii precum Dropbox şi PayPal. Următoarea etapă vizează extinderea în Europa Centrală şi de Est şi dezvoltarea de funcţionalităţi AI avansate pentru digitalizarea pieţei de închirieri.