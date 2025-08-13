Reporting Center se extinde în Emiratele Arabe Unite şi lansează noi funcţionalităţi AI

Compania Reporting Center, specializată în soluţii informatice de analiză şi raportare pentru instituţiile financiare, îşi marchează a 10-a aniversare prin extinderea pe piaţa din Emiratele Arabe Unite şi lansarea unor funcţionalităţi avansate bazate pe Generative AI în platforma proprie, Elite, potrivit unui comunicat al companiei.

Fondată de Elena Unciuleanu, Reporting Center automatizează raportările pe care băncile şi instituţiile financiare nebancare trebuie să le transmită către autorităţi precum BNR, Ministerul de Finanţe, ANAF sau Fondul de Garantare. Platforma Elite, dezvoltată şi actualizată constant în ultimul deceniu, este concepută pentru a integra rapid atât schimbările legislative frecvente, cât şi inovaţiile tehnologice.

În 2025, compania a introdus modulul AI Conversations, care permite extragerea automată a datelor necesare raportărilor noi, precum DORA sau ESG, inclusiv din contracte, fără a le încărca pe platforme publice, păstrând astfel confidenţialitatea informaţiilor.

Pe lângă expansiunea externă, Reporting Center continuă dezvoltarea pe piaţa locală, vizând bănci care vor să înlocuiască aplicaţiile de raportare vechi cu soluţii moderne. Compania promovează activ conceptul de Regulatory Technology în România, prin iniţiative precum „RegTech Roundtable” şi cursuri specializate derulate în parteneriat cu Institutul Bancar Român.

În 2024, Reporting Center a înregistrat o cifră de afaceri de peste 6 milioane lei, în creştere cu 43,6% faţă de anul anterior, şi o rată de profit de 54%.