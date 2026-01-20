Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Republica Moldova, promovată drept un partener de încredere la Davos 2026

Internaţional / 20 ianuarie, 17:48

Alexandru Munteanu (stânga) şi Luc Frieden (dreapta)/Sursa foto: X

Republica Moldova este o ţară cu „predictibilitate, transparenţă, precum şi cu reguli clare de joc pentru toţi antreprenorii”, a afirmat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, care participă, alături de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit Radio Moldova. Reprezentanţii Guvernului de la Chişinău îşi propun să consolideze dialogul cu partenerii internaţionali şi să atragă noi investiţii strategice în Republica Moldova, a relatat sursa citată.

Conform sursei menţionate, agenda delegaţiei Republicii Moldova include întrevederi bilaterale cu lideri politici europeni, comisari ai Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor financiare multilaterale, ai societăţii civile, precum şi cu lideri ai unor companii internaţionale cu potenţial investiţional pentru ţara noastră.

Scopul discuţiilor este promovarea Republicii Moldova ca destinaţie sigură şi predictibilă pentru investiţii, capabilă să ofere stabilitate şi oportunităţi de dezvoltare economică, a relatat Radio Moldova.

„Am ajuns la Davos cu colegul meu, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării. Scopul este să ne întâlnim cu partenerii noştri strategici. Eu mă întâlnesc cu omologi din Europa, cu comisari europeni, cu societatea civilă, cu instituţiile financiare multilaterale, ca să atragem cât mai multe investiţii în Republica Moldova, să aducem prosperitate, locuri de muncă bine plătite”, a declarat premierul Alexandru Munteanu, potrivit sursei citate.

În dialogul cu investitorii internaţionali, conducerea Guvernului va promova Republica Moldova drept un partener de încredere şi un mediu sigur pentru dezvoltarea afacerilor, a subliniat sursa amintită. Mesajul a fost reiterat de la Davos de ministrul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, care a subliniat că atragerea investiţiilor rămâne o prioritate-cheie pentru autorităţi, după cum reiese din cele relatate de Radio Moldova:

„Una din priorităţile noastre astăzi şi mâine la Davos este să promovăm în continuare Republica Moldova. Republica Moldova, un stat mic cu inimă mare. Republica Moldova, un stat care a demonstrat curaj. Republica Moldova care a demonstrat că poate face faţă celor mai mari provocări ale secolului XXI. Atragerea investiţiilor este prioritate importantă pentru noi în toate domeniile pe care le avem în Republica Moldova, de la agricultură până la IT, de la energie până la transporturi, de la transportul fluvial până la industria drumurilor”, a enumerat Osmochescu.

Oficialul a menţionat că experienţele dificile din ultimii ani au contribuit la consolidarea capacităţii statului de a face faţă crizelor şi de a învăţa din provocări, a subliniat sursa citată.

În marja Forumului Economic Mondial, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut deja o întrevedere cu omologul său luxemburghez, Luc Frieden, a informat Radio Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale dintre Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg, situaţia geopolitică din regiune, precum şi despre impactul invaziei Federaţiei Ruse în Ucraina asupra Republicii Moldova, conform sursei citate.

„Avem o viziune comună clară: să construim un viitor european bazat pe pace, securitate şi prosperitate pentru cetăţenii noştri”, a menţionat şeful Guvernului de la Chişinău, potrivit sursei menţionate.

În Republica Moldova activează, în prezent, 23 de întreprinderi cu capital luxemburghez, iar volumul total al investiţiilor depăşeşte 211 milioane de lei, a amintit Radio Moldova.

Agenda Forumului Economic Mondial din acest an este structurată în jurul a cinci mari provocări globale: consolidarea cooperării într-o lume tot mai contestată, identificarea unor noi surse de creştere economică, investiţiile în capitalul uman, implementarea responsabilă a inovaţiei la scară largă şi asigurarea prosperităţii, a mai transmis sursa citată.

