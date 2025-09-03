Reţeaua Simply by Auchan ajunge la 50 de magazine în franciză

Auchan România a deschis cel de-al 50-lea magazin în franciză Simply by Auchan, continuându-şi astfel expansiunea pe segmentul de proximitate, a anunţat miercuri retailerul, într-un comunicat de presă.

Primele 50 de magazine Simply by Auchan sunt distribuite în judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, precum şi în Bucureşti. Cea mai mare cerere pentru formatul de franciză provine din Ilfov, pe raza acestuia fiind deschise opt magazine.

Magazinele Simply by Auchan au suprafeţe cuprinse între 50 şi 350 mp şi pun la dispoziţia clienţilor o gamă variată de până la 4.000 de articole, de la fructe şi legume, produse congelate şi băcănie, până la articole marcă proprie Auchan la cel mai bun raport calitate - preţ, dar şi produse nealimentare, precum cosmetice, produse pentru curăţenie şi îngrijirea animalelor de companie.

Majoritatea celor care deţin magazine Simply by Auchan sunt antreprenori locali. De asemenea, deţinerea unui spaţiu comercial nu este o cerinţă obligatorie, compania oferind sprijin constant atât înainte, cât şi după deschiderea magazinului. Printre francizaţi se regăsesc şi persoane fără experienţă anterioară în retail, ale căror magazine au obţinut rezultate remarcabile.

Potenţialii francizaţi, indiferent dacă deţin deja un spaţiu comercial sau intenţionează să dezvolte unul, beneficiază de suport operaţional din partea Auchan. Totodată, francizaţii beneficiază de un pachet de training ce conţine informaţii operaţionale despre ecosistemul Auchan, despre activitatea de comerţ sub brandul Auchan şi sistemul de franciză Simply.

Potrivit reprezentanţilor companiei, perioada de recuperare a investiţiei necesare pentru a adera la lanţul de franciză Auchan nu depăşeşte, în general, doi ani. Aceasta poate varia însă în funcţie de particularităţile fiecărui business.

Auchan România are în portofoliu peste 490 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în staţiile Petrom, 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum şi magazinul online auchan.ro.