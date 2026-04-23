Reuters: Averile miliardarilor ruşi au crescut cu 11% în ultimul an

P.C.
Internaţional / 23 aprilie, 13:26

Averile miliardarilor ruşi au crescut cu 11% în ultimul an, până la nivelul record de 696,5 miliarde de dolari, în pofida războiului din Ucraina şi a sancţiunilor occidentale impuse economiei ruse, transmite Reuters.

În fruntea clasamentului celor mai bogaţi ruşi publicat de Forbes Rusia se află Alexei Mordashov, director general al Severgroup, cu o avere estimată la 37 de miliarde de dolari, în creştere cu 8,4 miliarde de dolari faţă de anul trecut, potrivit Reuters.

Pe următoarele locuri se află Vladimir Potanin, şeful Interros şi al producătorului de metale Nornickel, cu 29,7 miliarde de dolari, Vagit Alekperov, fostul şef al Lukoil, cu 29,5 miliarde de dolari, şi Leonid Mikhelson, directorul general al Novatek, împreună cu familia sa, cu 28,3 miliarde de dolari, notează Reuters.

Averile celor mai bogaţi oameni din Rusia sunt legate de vastele rezerve de resurse naturale pe care ţara le exportă de decenii pe pieţele globale, iar Reuters arată că aceste averi au crescut pe fondul perturbărilor comerciale care au împins în sus preţurile materiilor prime.

Forbes subliniază însă că în fruntea clasamentului nu apar nume noi, relatează Reuters. Cândva consideraţi printre cei mai bogaţi oameni din lume, miliardarii ruşi, mulţi dintre ei îmbogăţiţi în haosul de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, au averi care rămân mult sub cele ale liderilor marilor companii americane din tehnologie.

Clasamentul global Forbes este dominat de Elon Musk, şeful Tesla, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, urmat de cofondatorul Google Larry Page, cu 257 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

