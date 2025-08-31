Reuters: Comisia ”Make America Healthy Again” cere limitarea reclamelor alimentare pentru copii

Comisia ”Make America Healthy Again” (MAHA), creată de preşedintele Donald Trump şi condusă de Robert F. Kennedy Jr., pregăteşte un raport care recomandă agenţiilor federale să exploreze reguli pentru limitarea reclamelor la alimente nesănătoase destinate copiilor, potrivit unui proiect consultat de Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Documentul critică industria alimentară pentru cheltuirea anuală ”a miliarde de dolari” în campanii de marketing ţintite pe televiziune şi reţele sociale, acuzând-o că alimentează ”o criză a bolilor copilăriei” prin promovarea produselor ultraprocesate.

Propunerea riscă însă să se lovească de opoziţia puternică a marilor companii din sector, care şi-au intensificat lobby-ul la Washington după instalarea administraţiei Trump.

Coca-Cola, PepsiCo, ConAgra şi Mondelēz au menţionat recent în rapoarte oficiale că subiectul MAHA face parte din discuţiile lor cu autorităţile, în timp ce McDonald's a cheltuit peste 1,6 milioane de dolari pe lobby de la începutul anului.

Experţii în sănătate publică avertizează că programul voluntar de autoreglementare a industriei, ”Children's Food and Beverage Advertising Initiative”, are prea multe lacune şi nu protejează eficient copiii.

”Promisiunile companiilor sunt atât de pline de portiţe încât sunt practic lipsite de sens”, a declarat Jennifer Harris, cercetător la Universitatea din Connecticut.

Deşi purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus că doar ”ştiinţa de standard înalt” va ghida deciziile administraţiei, scepticismul rămâne ridicat.

O încercare similară a FTC din 2011 de a introduce ghiduri voluntare stricte pentru reclame alimentare a eşuat sub presiunea lobby-ului industriei, iar mulţi specialişti se tem că istoria s-ar putea repeta.