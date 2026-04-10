Reuters: Discuţii între Liban şi Israel, săptămâna viitoare, la Washington

Discuţii între Israel şi Liban sunt programate săptămâna viitoare la Departamentul de Stat din Washington, după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi că a dat instrucţiuni în acest sens cabinetului său, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunţat joi că Israelul doreşte negocieri directe cu Libanul privind dezarmarea Hezbollah şi stabilirea unor relaţii paşnice, dar el a insistat asupra faptului că Libanul nu face parte din acordul de încetare a focului cu Iranul.

„Având în vedere solicitările repetate ale Libanului de a iniţia negocieri directe cu Israelul, am dat ieri instrucţiuni cabinetului să înceapă cât mai curând posibil negocierile directe cu Libanul”, a declarat Netanyahu. „Negocierile se vor concentra pe dezarmarea Hezbollahului şi stabilirea unor relaţii paşnice între Israel şi Liban”, a precizat prim-ministrtul israelian, citat de agenţia de presă.

Decizia lui Netanyahu de a solicita negocieri directe cu Libanul vine la cererea preşedintelui american Donald Trump, au declarat surse pentru CNN. Trump a declarat într-un interviu acordat NBC News că i-a cerut lui Netanyahu să fie „puţin mai ponderat” în operaţiunile din Liban, întrucât SUA încearcă să negocieze încetarea războiului cu Iranul, discuţiile urmând să aibă loc sâmbătă în Pakistan, precizează Reuters.

Potrivit sursei menţionate, un alt oficial israelian a declarat că se aşteaptă ca negocierile Israelului cu Libanul să înceapă la Washington săptămâna viitoare. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a confirmat că SUA va găzdui întâlnirea de săptămâna viitoare pentru a „discuta despre negocierile în curs privind încetarea focului”.

Un înalt oficial libanez a declarat pentru Reuters că Libanul a petrecut ultima zi încercând să obţină un armistiţiu temporar care să permită discuţii mai ample cu Israelul, descriind acest demers ca fiind „o cale separată, dar acelaşi model” ca şi armistiţiul dintre SUA şi Iran.

Atacurile Israelului în Liban ameninţă să compromită fragilul armistiţiu dintre SUA şi Iran. Cel puţin 303 persoane au fost ucise în atacurile aeriene israeliene de miercuri, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, menţionează agenţia de presă.

Atacurile între Israel şi Hezbollah au continuat şi astăzi. Armata israeliană a anunţat în această dimineaţă că a lovit 10 lansatoare din Liban care au tras rachete către nordul Israelului joi seara şi că gruparea armată Hezbollah, aliată Iranului, a lansat o rachetă către Israel, declanşând sirenele de alarmă aeriană. Racheta a fost interceptată, potrivit publicaţiei Times of Israel. Hezbollah a declarat că a vizat infrastructura militară israeliană din oraşul Haifa, situat în nordul ţării, precizează aceeaşi sursă. Israelul se pregătea să-şi reducă intensitatea atacurilor în Liban, a declarat joi un înalt oficial israelian.

Pe de altă parte, deputatul Hezbollah, Ali Fayyad, a declarat joi într-un comunicat că gruparea respinge negocierile directe cu Israelul şi că guvernul libanez ar trebui să ceară încetarea focului ca o condiţie prealabilă pentru paşii următori, menţionează Reuters.