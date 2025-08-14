Reuters: Europenii investesc în ETF-uri locale într-un ritm record, în detrimentul acţiunilor americane

Investitorii europeni au plasat până acum în 2025 mai mulţi bani în fonduri locale care urmăresc indicii bursieri decât în oricare alt an complet din istorie, în condiţiile în care cererea pentru fonduri din sectorul apărării este în creştere, iar politica comercială imprevizibilă a preşedintelui Donald Trump le reduce apetitul pentru acţiunile americane, scrie Reuters.

Până la sfârşitul lunii iulie, investitorii direcţionaseră un total net de 39,4 miliarde de euro (46,2 miliarde de dolari) către fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) cu focus pe Europa şi înregistrate în regiune - depăşind astfel orice total anual înregistrat din 2008, anul în care Morningstar a început să colecteze aceste date, conform sursei menţionate.

Intrările nete din 2025 sunt de peste trei ori mai mari decât suma înregistrată anul trecut, contribuind la creşterea pieţei ETF-urilor din regiune până la un nivel de 2,4 trilioane de euro în active, potrivit Morningstar.

În schimb, ETF-urile axate pe SUA au atras în acest an intrări nete de 12,5 miliarde de euro, în scădere cu 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 şi cel mai redus nivel pentru acest interval din ultimii trei ani.

Tendinţa de a alege acţiuni europene a fost vizibilă în rândul celor mai mari case de investiţii. Gigantul american BlackRock - cel mai mare furnizor mondial de ETF-uri, alături de Amundi din Franţa, DWS a Deutsche Bank şi UBS din Elveţia, au înregistrat toate intrări locale consistente, arată datele Morningstar.

Deşi acţiunile americane şi-au revenit la maxime record după o vânzare brutală declanşată de tarifele comerciale ale lui Trump din 2 aprilie, denumită ”Ziua Eliberării”, intrările nete în ETF-urile axate pe Europa le-au depăşit pe cele în fondurile axate pe Statele Unite în fiecare lună a acestui an, cu excepţia lunii ianuarie, potrivit datelor, mai scrie Reuters.

Fondurile globale de acţiuni au înregistrat de asemenea creşteri în acest an, intrările nete în produsele înregistrate în Europa majorându-se cu 40%, până la 47,3 miliarde de euro, în timp ce ETF-urile orientate spre Marea Britanie au continuat să aibă dificultăţi, marcând ieşiri nete de 1,2 miliarde de euro, după ce anul trecut înregistrat intrări nete reduse.

Investitorii au mizat masiv pe ETF-urile cu tematică de apărare, în contextul în care ţările europene se grăbesc să îşi reconstruiască armatele. Potrivit Morningstar, ETF-urile europene din sectorul securităţii au atras până acum, în acest an, intrări nete de 7,6 miliarde de euro - de peste trei ori mai mult decât următoarea cea mai mare categorie de ETF-uri, cea dedicată inteligenţei artificiale, mai notează Reuters.