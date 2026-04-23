Reuters: Italia este pregătită să trimită două dragoare în misiunea de deminare din Strâmtoarea Ormuz

Italia este pregătită să desfăşoare până la patru nave, inclusiv două dragoare, în cadrul unei viitoare misiuni internaţionale de deminare a Strâmtorii Ormuz, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Giuseppe Berutti Bergotto, relatează Reuters.

Liderii europeni s-au întâlnit săptămâna trecută la Paris pentru a discuta un efort multinaţional destinat protejării transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, care a fost în mare parte închisă în timpul războiului purtat de SUA şi Israel împotriva Iranului, notează Reuters.

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din petrolul şi gazele naturale lichefiate la nivel global. Circa 12 ţări, inclusiv Italia, au anunţat că sunt dispuse să participe la o misiune care să asigure trecerea în siguranţă a navelor, atunci când condiţiile o vor permite, potrivit Reuters.

„Planul de contingenţă elaborat de Şeful Statului Major al Apărării prevede un grup format din două dragoare, o navă care le va escorta şi o navă logistică”, a declarat Giuseppe Berutti Bergotto pentru postul public RAI, citat de Reuters.

„Evident, nu acţionăm singuri. Facem parte dintr-o coaliţie internaţională, alte naţiuni vor trimite şi ele dragoare”, a mai spus el. Reuters arată că oficialul italian a menţionat Marea Britanie, Franţa, Belgia şi Olanda printre statele care au capacităţi de deminare.

Navele italiene ar urma să plece din portul La Spezia, din nord-vestul Italiei, şi ar avea nevoie de aproximativ patru săptămâni pentru a ajunge în zonă, a precizat Berutti Bergotto, relatează Reuters. Italia are în prezent opt dragoare în serviciu.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat săptămâna trecută că guvernul va cere aprobarea Parlamentului înainte de a autoriza participarea Italiei la misiunea din Strâmtoarea Ormuz, notează Reuters.