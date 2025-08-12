Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Kyivstar din Ucraina vrea să atragă până la 200 de milioane de dolari printr-o listare istorică în SUA

M.P.
Companii / 12 august, 07:54

Reuters: Kyivstar din Ucraina vrea să atragă până la 200 de milioane de dolari printr-o listare istorică în SUA

Cel mai mare operator de telecomunicaţii din Ucraina, Kyivstar, se aşteaptă să atragă între 50 şi 200 de milioane de dolari printr-o listare istorică pe piaţa bursieră din New York în acest an, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu tranzacţia, de la care precizăm următoarele.

Kyivstar va deveni prima companie cu sediul în Ucraina listată la o bursă din SUA atunci când va ajunge pe Nasdaq prin intermediul companiei specializate în fuziuni (SPAC) Cohen Circle (CCIR.O), condusă de antreprenoarea fintech Betsy Cohen, evitând astfel o parte din complexităţile unei oferte publice iniţiale (IPO) tradiţionale.

Compania-mamă a operatorului ucrainean, VEON, cu sediul în Dubai, a anunţat că listarea este aşteptată până în trimestrul al treilea din 2025 şi că va păstra cel puţin 80% din acţiunile emise şi aflate în circulaţie ale afacerii de telecomunicaţii.

VEON a obţinut deja acorduri de nerăscumpărare în valoare de 52 de milioane de dolari cu investitori instituţionali, reprezentând suma minimă pe care se aşteaptă să o atragă, au spus sursele. Maximul ar putea ajunge la 200 de milioane de dolari, în funcţie de nivelul răscumpărărilor.

În timp ce preşedintele american Donald Trump îşi continuă eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, iar omologul său ucrainean Volodimir Zelenski obţine sprijin din partea Europei şi NATO, VEON speră că listarea Kyivstar va stimula apetitul investitorilor pentru activele ucrainene înaintea reconstrucţiei ţării.

Directorul executiv al VEON, Kaan Terzioglu, a declarat după raportarea rezultatelor companiei, joia trecută, că listarea Kyivstar se bucură de un sprijin extrem de puternic din partea autorităţilor americane, a Ucrainei şi a Uniunii Europene.

El a numit listarea „IPO-ul poporului”, exprimându-şi speranţa că investitorii din întreaga lume îşi vor arăta sprijinul pentru Ucraina.

Grupul de telecomunicaţii VEON, care a ieşit de pe piaţa rusă în 2023, şi-a recăpătat drepturile corporative în Kyivstar printr-o decizie a unei instanţe din Kiev anul trecut, după ce acestea fuseseră confiscate din cauza implicării anterioare a unor persoane ruse sancţionate.

Kyivstar, evaluată pro forma la 2,21 miliarde de dolari (1,89 miliarde euro), este liderul pieţei de telefonie mobilă din Ucraina, cu 24 de milioane de abonaţi. Veniturile şi profitul său operaţional au crescut semnificativ de la invazia Rusiei, compania reuşind să reziste atacurilor cibernetice şi penelor de curent pe durata conflictului.

Acţionarii Cohen Circle şi Kyivstar vor organiza marţi întâlniri separate pentru a vota listarea planificată, ultimul pas înainte de depunerea documentaţiei la autoritatea de reglementare a pieţei.

Investitorul activist Shah Capital, al patrulea cel mai mare acţionar al VEON, cu o participaţie de 6,7%, a declarat pentru Reuters, într-un comunicat transmis prin e-mail, că IPO-ul poate fi un succes „în contextul creşterii presiunii asupra Rusiei pentru a încheia conflictul”.

Shah a cerut public VEON să continue listarea Kyivstar înainte ca grupul de telecomunicaţii să ia decizia finală de a lansa compania ucraineană pe bursa din SUA, în ciuda unor sugestii anterioare privind Londra sau Varşovia ca posibile locaţii.

Analiştii de la Edison Group, Nick Paton şi Dan Ridsdale, au spus că naraţiunea tranzacţiei se bazează pe reconstrucţia Ucrainei după război şi pe rolul infrastructurii digitale în această recuperare.

Totuşi, au avertizat că mişcarea nu este imună la riscuri, în special la cele geopolitice.

„Deşi VEON a ieşit din Rusia, preocupările persistente privind legăturile cu foşti acţionari şi expunerea continuă la jurisdicţii volatile pot limita potenţialul de creştere. Orice reapariţie a problemelor de reputaţie sau conformitate ar putea reintroduce un "discount' legat de guvernanţă”, au scris Paton şi Ridsdale într-o notă.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 08:47)

    50 - 200 milioane $ ???? un mizilic

    dar Ucraina fara pomana de 3 miliarde euro/luna, 

    din occident nici nu poate plati salarii/pensii,

    deci ca stat suveran nici nu mai exista. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

