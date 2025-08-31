Reuters: Rosneft a raportat o scădere de 68% a profitului net în primul semestru

Gigantul petrolier rus Rosneft a anunţat că profitul net s-a prăbuşit cu peste 68% în prima jumătate a anului, ajungând la 245 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor reduse ale ţiţeiului, determinate de majorarea producţiei de către Arabia Saudită şi alte state OPEC, transmite Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Directorul general Igor Secin, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a afirmat că excedentul de pe piaţa globală va atinge 2,6 milioane de barili pe zi în trimestrul al patrulea, menţinând presiune asupra cotaţiilor.

Declaraţiile lui Secin reprezintă primele semne de nemulţumire exprimate public de Rusia faţă de strategia OPEC+, după ce alianţa a decis să inverseze politica de reducere a producţiei şi să majoreze livrările pentru a recâştiga cotă de piaţă.

Totodată, şeful Rosneft şi-a reiterat criticile la adresa politicii monetare restrictive a băncii centrale a Rusiei, pe care o acuză că menţine rubla prea puternică, afectând competitivitatea exporturilor.