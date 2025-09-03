Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: Ucraina nu va accepta niciodată să legalizeze ocupaţia rusă asupra centralei de la Zaporojie, afirmă diplomaţia de la Kiev

T.B.
Internaţional / 3 septembrie, 09:36

Reuters: Ucraina nu va accepta niciodată să legalizeze ocupaţia rusă asupra centralei de la Zaporojie, afirmă diplomaţia de la Kiev

Ucraina nu va fi niciodată de acord să legalizeze ocupaţia rusă asupra centralei nucleare de la Zaporijie, iar retragerea imediată a trupelor ruseşti este singura modalitate de a garanta siguranţa acolo, a transmis marţi Ministerul ucrainean de Externe, conform Reuters.

Declaraţia ministerului nu face nicio referire directă la afirmaţia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, făcută în timpul unei vizite în China, conform căreia Moscova este pregătită să coopereze cu Statele Unite la centrală, ocupată în primele săptămâni după invazia rusă din Ucraina din februarie 2022, conform sursei.

"Orice încercare a Rusiei de a pune la îndoială acest fapt este nulă din punct de vedere juridic şi lipsită de sens politic", a precizat ministerul.

"Singura modalitate de a restabili siguranţa nucleară este retragerea imediată şi completă a personalului militar şi de altă natură rus de la centrala nucleară de la Zaporijie", a adăugat diplomaţia ucraineană.

Acord

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 03.09.2025, 10:02)

    Imbecilii ăștia de diplomați ucraineni amenință fățiș cu bombardarea unei centrale nucleare în caz că rușii nu pleacă. Disperații sunt în stare de orice și dacă o vor face, vor spune că a fost Putin. Pentru prostimea cu Slava în guriță este inutil să le aduci în atenție dezastrul de la Cernobil din 1986.

