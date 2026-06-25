ROBOR şi noua industrie a despăgubirilor: când indignarea ţine loc de probă

Consiliul Concurenţei a anunţat o amendă istorică pentru zece bănci, într-un dosar care loveşte direct într-unul dintre cele mai sensibile subiecte ale ultimilor ani: ratele românilor. Când spui ROBOR, oamenii aud rate mai mari, anxietate, bugete familiale tensionate de la o lună la alta.

Tocmai de aceea, acest caz ar trebui tratat cu maximă rigoare. Nu cu reclame plătite care promit recuperări miraculoase de bani. Diferenţa dintre ceea ce s-a anunţat public şi ceea ce se vinde deja oamenilor este uriaşă.

Una este să existe o decizie administrativă a unei autorităţi. Alta este să spui că fiecare client a fost prejudiciat. Una este să vorbeşti despre contacte între participanţi la piaţă conform legii. Alta este să spui că ROBOR a fost manipulat artificial într-o economie în care inflaţia, dobânda de politică monetară şi costul banilor au crescut violent.

Între aceste lucruri există o distanţă. Iar în drept, acea distanţă se numeşte probă. În acest moment avem concluzii aruncate în spaţiul public înainte să vedem clar ce probe există, ce demonstrează ele şi, mai ales, ce nu demonstrează.

Există în acest moment trei mari confuzii:

• O amendă nu se transformă automat în despăgubire.

• Nu orice întâlnire sau discuţie pe teme generale între participanţii la piaţă produce un efect anticoncurenţial.

• Piaţa banilor nu poate fi explicată şi cu atât mai puţin înţeleasă prin sloganuri simpliste. Evoluţia ROBOR nu se judecă în afara contextului macroeconomic.

Prima mare confuzie care trebuie clarificată este aceasta: o amendă aplicată de Consiliul Concurenţei nu înseamnă automat că fiecare client are bani de primit.

Amenda este o sancţiune administrativă. Ea se plăteşte la bugetul de stat. Nu se împarte clienţilor. Nu se transformă automat în despăgubiri. Nu stabileşte, prin ea însăşi, că fiecare persoană care a avut un credit legat de ROBOR a suferit un prejudiciu individual. Aceasta este diferenţa dintre justiţie şi reclamă. O decizie administrativă nu este un cec în alb. De aceea, reclamele care sugerează că oamenii pot recupera simplu, rapid sau aproape sigur bani din cazul ROBOR trebuie privite cu mare prudenţă.

Pentru despăgubiri, presupunând că ar fi justificate, lucrurile sunt mult mai complicate. Trebuie dovedite separat fapta, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi cuantumul prejudiciului. Cu alte cuvinte: ce s-a întâmplat, cât a pierdut concret fiecare client, de ce acea pierdere este cauzată direct de conduita sancţionată şi cum se calculează suma.

A doua confuzie majoră este între contact, coordonare, cartel şi manipulare. Nu orice întâlnire sau discuţie pe teme generale produce un efect anticoncurenţial.

Bogdan Chiriţoiu, explică decizia contra băncilor. „Nu vorbim despre un cartel”. Consiliul Concurenţei spune că băncile nu au stabilit indicele, ci s-au influenţat între ele.

În dreptul concurenţei, nu orice comunicare între actori economici este ilegală. Nu orice schimb de informaţii produce un efect anticoncurenţial. În special într-o piaţă financiară, lucrurile sunt mult mai tehnice decât par din exterior. Participanţii urmăresc lichiditatea, riscul, dobânzile, randamentele titlurilor de stat, dobânda de politică monetară, cererea şi oferta de bani, condiţiile macroeconomice.

Întrebarea juridică nu este dacă băncile au avut contact. Sunt obligate prin lege să participe împreună la mecanismul de piaţă pentru stabilirea indicelui. Întrebarea este cu ce scop, în ce context, ce informaţii au schimbat, dacă acele informaţii erau sensibile concurenţial, dacă discuţiile puteau reduce incertitudinea competitivă şi, mai ales, dacă au produs un efect concret asupra ROBOR.

Pentru o sancţiune de asemenea dimensiune, nu este suficient să spui că au existat contacte. Trebuie arătat clar ce conduită a fost interzisă, de ce este anticoncurenţială, cum a afectat mecanismul de stabilire a indicelui şi cum s-ar fi transmis acest efect către costul creditelor. Fără această punte probatorie, publicul rămâne cu o acuzaţie mare şi cu o explicaţie mică.

Una dintre cele mai importante nuanţe din acest caz este afirmaţia Preşedintelui Consiliului Concurenţei că nu ar fi vorba despre un „cartel clasic”. Această formulare contează enorm. Pentru public, cuvântul „cartel” are o forţă devastatoare. Sugerează o înţelegere secretă, o schemă, o conspiraţie, o decizie deliberată de a creşte preţurile.

Dar dacă autoritatea însăşi nu descrie cazul ca pe un cartel clasic, atunci explicaţia trebuie să devină şi mai clară, nu mai vagă. Ce au făcut de fapt băncile şi cine şi mai ales, cum a putut stabili că valoarea ROBOR a fost mai mare (dar de ce oare nu şi mai mică) decât ar fi trebuit să fie? Şi cu cât? Iar în tot acest timp, experţii şi Banca Naţională a României - singurii capabili să înţeleagă evoluţia pieţei monetare - spun răspicat că valorile ROBOR nu au deviat de la realităţile economice.

Aceste elemente schimbă complet standardul de probă, apărarea posibilă şi, mai ales, consecinţele pentru clienţi. Pentru că altfel ajungem într-o zonă periculoasă: folosim emoţional greutatea cuvântului „cartel”, dar juridic ne bazăm pe o construcţie mult mai nuanţată.

A treia confuzie: Piaţa banilor nu poate fi explicată prin sloganuri simpliste.

ROBOR trebuie analizat în contextul real al economiei. Nu este preţul unei pâini, al unei cafele sau al unui abonament de telefonie. Este un indice de piaţă monetară. El reflectă, în mod direct sau indirect, costul banilor între bănci, lichiditatea, inflaţia, dobânda de politică monetară, riscul macroeconomic şi anticipaţiile din piaţă. ROBOR nu se poate judeca în afara inflaţiei.

În anii în care ROBOR a crescut, România nu a trăit într-o economie normală. A trăit într-o economie lovită de inflaţie puternică, criză energetică, război la graniţă, deficite mari, presiune pe costul finanţării şi majorări de dobândă de politică monetară. Într-o asemenea economie, costul banilor creşte. Nu este o conspiraţie. Este mecanism economic.

A spune că ROBOR a crescut doar pentru că băncile l-au împins ”cu câteva fracţiuni de procent” artificial în sus este o afirmaţie foarte serioasă. Şi tocmai de aceea trebuie demonstrată foarte serios. Mai ales că, în perioade de inflaţie ridicată, ROBOR a fost adesea sub rata inflaţiei. Acest lucru face mult mai greu de susţinut naraţiunea simplistă potrivit căreia ROBOR ar fi fost un preţ artificial, rupt de piaţă, împins arbitrar în sus împotriva realităţii economice.

Dacă tot suntem aici, să punctăm că preţul pâinii a înregistrat o creştere cumulată la preţ de aproape +70% din 2020 până acum, iar legumele +60% la preţ şi cred că suntem de acord că ar fi chiar hilar să vedem un avocat care să îndemne clienţii să pretindă despăgubiri de la supermarket sau de la benzinărie pe motiv că au plătit mai mult pe produsele cumpărate.

Întrebarea-cheie: Cât ar fi trebuit să fie ROBOR?

Orice acuzaţie serioasă privind manipularea unui indice trebuie să răspundă la o întrebare simplă: Care ar fi fost nivelul corect al indicelui în lipsa aşa-zisei conduite sancţionate? Cu alte cuvinte, dacă ROBOR a fost „prea sus”, cât ar fi trebuit să fie? Cu câte puncte mai sus sau jos? În ce zile? La ce scadenţe? În ce condiţii de lichiditate? Faţă de ce dobândă-cheie? Faţă de ce inflaţie? Faţă de ce randamente ale titlurilor de stat? Faţă de ce tranzacţii efective? Şi, mai ales, cum şi cine a stabilit că ROBOR n-a fost de fapt mai jos decât ar fi trebuit să fie în perioadele respective? Doar pentru că a crescut nivelul lui? Şi a fost mai mare raportat la ce? Şi care a fost motivul pentru care clienţii nu au optat să convertească costul creditelor lor la IRCC, când legea le permite lucrul acesta din 2019?

Ca să spui că ROBOR a fost manipulat, trebuie să arăţi nu doar că a existat o conduită problematică, ci şi că acea conduită a schimbat rezultatul. Altfel, rişti să confunzi comportamentul cu efectul, suspiciunea cu prejudiciul şi indignarea cu analiza.

Noua industrie a indignării şi marketingul furiei

Cel mai îngrijorător efect colateral al cazului este apariţia rapidă a unei industrii a despăgubirilor promise. Deja se construieşte un mesaj simplu: ai avut credit cu ROBOR, ai fost păgubit, înscrie-te, recuperează bani. Oamenilor li se vinde speranţă procedurală ambalată ca certitudine. Înainte ca decizia motivată să fie disponibilă public şi să se poată extrage nişte concluzii preliminare. Înainte ca instanţele să se pronunţe. Şi, mai ales, se întreţine voit şi complet neetic/fals confuzia între amendă şi despăgubire.

Orice client are dreptul să consulte un avocat. Orice client are dreptul să întrebe, să conteste, să caute explicaţii, dar între consultanţă juridică responsabilă şi exploatarea pe bani a emoţiei publice există o linie foarte clară. Ce vedem, este simplu spus manipulare şi exploatare a furiei, marketing al furiei. Când oamenilor li se sugerează că recuperarea banilor este aproape automată şi garantată, înainte să existe o bază publică solidă pentru existenţa macar a prejudiciului, ca să nu mai zicem de calculul acestuia, vorbim despre o piaţă a iluziilor juridice pe care avocaţii promotori nu le vând gratis ci contra unor onorarii pe care, desigur, le vor încasa de la aşa-zişii păgubiţi pe care declară cu atâta vehemenţă că îi protejează. În termeni populari, şi băncile, dar şi clienţii sunt pentru avocaţii salvatori nişte ”vaci bune de muls” atunci când conjunctura se arată favorabilă.

Cazul ROBOR este complex - tocmai de aceea nu trebuie simplificat până la falsificare.

În orice demers juridic dacă au existat încălcări, ele trebuie demonstrate. Dacă au existat efecte, ele trebuie cuantificate. Dacă au existat prejudicii, ele trebuie probate. Aceasta este ordinea firească într-un stat de drept. Problema este că spaţiul public funcţionează astăzi invers. Întâi vine indignarea, apoi verdictul moral, apoi reclama, apoi înscrierea şi abia la final, dacă mai are cineva răbdare, vine proba nevinovăţiei.

Însă ceva trebuie clarificat, imediat, în această industrie a indignării apărută din neant: dreptul nu este o reclamă cu buton de înscriere. Şi merită clarificat inclusiv pentru acest caz cum funcţionează de fapt.

• În primul rând: amenda nu înseamnă automat despăgubire.

• În al doilea: decizia poate fi contestată în instanţă şi nu trebuie tratată ca verdict definitiv înainte de controlul judecătoresc definitiv.

• În al treilea rând: prejudiciul trebuie dovedit. Nu presupus. Nu dedus emoţional. Nu calculat prin slogan.

• În al patrulea rând: ROBOR trebuie analizat în context economic: inflaţie, dobândă-cheie, lichiditate, risc şi costul banilor.

• Şi finalmente: promisiunile de recuperare rapidă a banilor trebuie privite cu prudenţă. Dreptatea nu funcţionează ca o campanie de marketing cu indicatori de succes la conversia în formularul de înscriere pe reţele sociale.

Până atunci, singura poziţie responsabilă este aceasta: Consiliul Concurenţei a comunicat că există o decizie administrativă pe acest subiect, dar momentan nu există o motivare disponibilă public pentru a o înţelege şi totodată există o puternică contestare, inclusiv interinstituţional, într-un dosar complex. Nu există, în mod automat, o sumă de recuperat. Nu există, în mod automat, o vinovăţie definitivă.

A promite altceva astăzi nu înseamnă informare. Înseamnă vânzare de iluzii. Şi poate că, înainte să discutăm despre manipularea ROBOR, ar trebui să discutăm despre manipularea aşteptărilor oamenilor.

Georgiana MURGULESCU

Director Executiv Relaţii Juridice & Instituţionale

Federaţia Patronală FinBan, membră a CP Concordia