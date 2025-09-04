ROCA FP face apel la responsabilitate în dezbaterea privind alegerea noului administrator al Fondului Proprietatea

ROCA FP, candidatul selectat în procesul de desemnare a noului administrator al Fondului Proprietatea, lansează un apel la responsabilitate şi bună credinţă în contextul campaniei publice prin care un grup de acţionari minoritari solicită anularea selecţiei şi contestă Comitetul Reprezentanţilor, potrivit unui comunicat transmis de companie.

Reprezentanţii ROCA FP avertizează că acţiunile respective „aduc prejudicii serioase Fondului Proprietatea, afectează percepţia şi încrederea investitorilor şi pot genera volatilitate şi scăderea preţului acţiunilor”. În opinia lor, anularea procesului ar trimite un semnal negativ, cu potenţial de blocaj în administrarea Fondului.

Selecţia actualului candidat a fost demarată de Comitetul Reprezentanţilor în 2023, după ce Franklin Templeton a decis să nu mai participe la competiţie. Procesul a presupus alocări de peste 5,5 milioane lei şi implicarea unor consultanţi internaţionali - Deutsche Numis (parte a Deutsche Bank) şi Refinitiv Limited (LSEG) - pentru asigurarea transparenţei şi imparţialităţii.

„Beneficiile unui vot democratic în adunarea generală din 29 septembrie 2025, indiferent de rezultat, sunt mult mai mari decât o decizie nejustificată de anulare”, subliniază ROCA FP, salutând totodată propunerea Ministerului Finanţelor de completare a ordinii de zi cu puncte privind clarificarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a candidaţilor.

ROCA FP transmite acţionarilor că „au puterea de a decide viitorul Fondului Proprietatea, precum şi obligaţia de a lua această decizie în mod responsabil, informat şi cu bună credinţă”. Compania a anunţat, de asemenea, organizarea unui webinar pentru investitori pe 8 septembrie, de la ora 16.00.