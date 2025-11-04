Roma declară zi de doliu în memoria românului mort în prăbuşirea turnului Torre dei Conti

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraş, în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român care şi-a pierdut viaţa în urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman, potrivit News.ro.

„Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, a transmis Primăria Romei. Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale.

„Îmi exprim condoleanţele sincere pentru moartea lui Octav Stroici, victima prăbuşirii Torre dei Conti. În numele Romei şi al meu personal transmit gândurile mele familiei sale, colegilor şi tuturor celor care i-au fost apropiaţi”, a declarat primarul Roberto Gualtieri, mulţumind echipelor de salvare „pentru profesionalismul şi dedicarea lor într-o situaţie dramatică”.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, lucra de mulţi ani în construcţii în Italia, fiind muncitor calificat în restaurarea clădirilor istorice. El a fost scos de sub dărâmături după peste 11 ore de la prăbuşire, dar a murit ulterior la spital.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis condoleanţe familiei şi colegilor, exprimându-şi „profunda tristeţe pentru moartea tragică a muncitorului român” şi mulţumind echipelor care „au lucrat neobosit pentru a-i salva viaţa”.

Turnul Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea şi aflat în curs de restaurare, era una dintre cele mai importante fortificaţii medievale ale Romei. Zona din jurul său fusese închisă circulaţiei pietonale pe durata lucrărilor.