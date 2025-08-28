Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
România a finalizat evaluarea OCDE în domeniul ştiinţei şi cercetării

O.D.
28 august

România a finalizat evaluarea OCDE în domeniul ştiinţei şi cercetării

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare au anunţat finalizarea procesului de evaluare a României în cadrul Comitetului pentru Ştiinţă şi Politică Tehnologică (CSTP) al OCDE, un pas esenţial în parcursul de aderare al ţării la organizaţia internaţională.

Avizul Formal: confirmare şi recomandări

În urma evaluării, CSTP a adoptat Avizul Formal, document ce atestă capacitatea României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; alinierea politicilor şi practicilor naţionale la standardele internaţionale.

Concluziile grupurilor de lucru specializate, precum NESTI (indicatori de ştiinţă şi tehnologie) şi BNCT (biotehnologie, nanotehnologie şi tehnologii convergente), au confirmat conformitatea cu normele OCDE şi au formulat recomandări pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a sistemului naţional de cercetare şi inovare.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a subliniat importanţa acestui pas în consolidarea profilului internaţional al României: „După educaţie, mă bucur că am închis şi pe partea de cercetare procesul de aderare la OECD, noul proiect de ţară al României, după NATO, UE şi PNRR.”

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, a apreciat că adoptarea Avizului Formal reprezintă „o recunoaştere a maturităţii instituţionale” şi a promis continuarea eforturilor pentru consolidarea cadrului naţional de cercetare şi inovare.

La rândul său, coordonatorul naţional al procesului de aderare la OCDE, secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, a amintit că acesta este al 15-lea aviz formal primit de România de la începutul discuţiilor şi a subliniat mobilizarea necesară pentru a continua ritmul bun al negocierilor.

Beneficii pentru cercetarea românească

Avizul Formal al CSTP are mai multe consecinţe pozitive pentru România: consolidarea credibilităţii comunităţii academice şi a mediului privat; integrarea deplină în reţelele internaţionale de ştiinţă şi tehnologie; acces la expertiză şi bune practici OCDE; fundamentarea unor politici publice bazate pe dovezi.

Participarea României la infrastructurile europene şi internaţionale de cercetare este văzută drept un catalizator al vizibilităţii internaţionale şi un sprijin pentru modernizarea economiei prin inovaţie şi tehnologie.

Un pas înainte pe drumul spre OCDE

Finalizarea evaluării în cadrul CSTP marchează o etapă decisivă în procesul de aderare a României la OCDE, considerat noul „proiect de ţară”. După succesul integrării în NATO şi Uniunea Europeană, România îşi consolidează acum statutul de partener activ în politicile globale de cercetare, ştiinţă şi inovare.

