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România coboară 12 locuri în clasamentul internaţional al competitivităţii economice

A.M.
Miscellanea / 30 iunie, 10:43

România coboară 12 locuri în clasamentul internaţional al competitivităţii economice

România a înregistrat o scădere de 12 poziţii în ediţia din 2026 a Anuarului Competitivităţii Mondiale şi ocupă locul 61 dintr-un total de 70 de economii analizate, potrivit unui comunicat de presă emis de CIT-IRECSON, remis redacţiei.

Declinul structural provine din deteriorarea accentuată a tuturor celor patru indicatori majori urmăriţi în cadrul cercetării, informează CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică.

Singapore ocupă prima poziţie în ierarhia globală din acest an, în timp ce majoritatea statelor europene pierd din forţa competiţională din cauza transformărilor economice globale, transmite sursa citată.

Ţara înregistrează un regres de 17 locuri la capitolul eficienţă guvernamentală, segment unde ocupă poziţia 61, arată datele statistice oficiale.

Deficitul bugetar ridicat de la nivelul anului 2025, calculat la -7,6% din Produsul Intern Brut, reprezintă o cauză principală a acestui rezultat negativ, notează raportul realizat în parteneriat cu institutul IMD.

Instabilitatea politică, nivelul taxării veniturilor, dimensiunea economiei paralele şi costul ridicat al capitalului afectează direct managementul public, transmite instituţia menţionată.

Performanţa economică generală plasează piaţa internă pe locul 62 în lume după o coborâre de şase poziţii, conform documentului.

Problemele de funcţionare ale motorului economic intern provin din dinamica redusă a creşterii reale a PIB, care a atins un nivel de doar 0,7% în 2025, informează sursa citată.

Balanţa contului curent înregistrează un deficit de -7,9%, iar rata inflaţiei a urcat la valoarea de 7,3%, elemente care generează dezechilibre macroeconomice majore, transmite CIT-IRECSON.

Eficienţa mediului de afaceri autohton marchează o cădere de 19 trepte până pe locul 69 în clasamentul mondial, potrivit cercetării.

Productivitatea medie în cadrul economiei naţionale atinge un prag de 51 de dolari pe oră pentru fiecare angajat, arată datele colectate. Sistemul de ucenicie înregistrează o aplicare extrem de redusă, iar serviciile bancare nu sprijină suficient dezvoltarea companiilor locale, notează raportul.

Pilonul infrastructurii evidenţiază pierderi de zece locuri, cu deficienţe vizibile în zonele tehnologică, educaţie şi sănătate, transmite sursa menţionată.

Rezultatele actuale arată importanţa aplicării unor măsuri urgente pentru corectarea presiunilor inflaţioniste şi a deficitelor gemene, a afirmat conducerea instituţiei partenere, conform comunicatului de presă.

Companiile private manifestă în prezent o teamă de eşec şi avertizează asupra riscurilor politice din piaţă, a precizat organizaţia, transmite sursa citată.

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