România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât şi sprijin strategic pentru ca ţara vecină să scape de dependenţa de Rusia atât în plan energetic, cât şi comercial, conform G4Media.

În schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbeşte despre ”vecini”, într-un context mai larg legat de parteneriatele strategice.

”Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relaţiilor cu vecinii, ţările membre ale Uniunii Europene şi întreg spaţiul Euro-Atlantic, precum şi regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est şi Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi fortificării securităţii”, se arată în document.

Spre comparaţie, guvernul anterior condus de Dorin Recean menţionase România de 11 ori în programul său de guvernare.

Guvernul Recean trecea în 2023, înaintea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, următoarele obiective majore ale Republicii Moldova:

”Dezvoltarea relaţiei privilegiate cu România în baza comunităţii de limbă, istorie, cultură şi a parteneriatului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;

Aprofundarea parteneriatului strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum şi dezvoltarea în continuare a relaţiilor speciale privilegiate, inclusiv prin implementarea Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova şi România, semnată la 23 noiembrie 2021”

Şi guvernul condus de Natalia Gavriliţa din 2021 până în 2023 punea accent deosebit pe relaţia cu România, care era menţionată de 7 ori în programul de guvernare. La capitolul ”relaţii bilaterale”, guvernul Gavriliţa trecuse România pe primul loc printre priorităţi:

”Guvernul îşi va intensifica activitatea în vederea consolidării parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum dezvoltării de mai departe a relaţiilor speciale privilegiate, bazate pe comunitatea de istorie, cultură şi limbă, inclusiv prin desfăşurarea şedinţelor comune ale celor două guverne şi altor mecanisme de interacţiune bilaterală, având drept obiective prioritare preluarea experienţei şi expertizei României în materie de integrare europeană, liberalizarea spaţiului economic comun, realizarea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice, transportului şi comunicaţiilor, promovarea proiectelor comune în sfera socială, culturală şi educaţională”.

Reamintim că Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat săptămâna trecută instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunţat, într-un gest surprinzător, că nu vrea să continue în această funcţie.

Republica Moldova va avea următoarele alegeri parlamentare peste 4 ani.