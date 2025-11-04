Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova

R.S.
Internaţional / 4 noiembrie, 15:19

România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova

România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum arată documentul de pe site-ul oficial. România este principalul suporter al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, furnizând atât ajutoare în bani, cât şi sprijin strategic pentru ca ţara vecină să scape de dependenţa de Rusia atât în plan energetic, cât şi comercial, conform G4Media.

În schimb, programul de guvernare al guvernului Munteanu vorbeşte despre ”vecini”, într-un context mai larg legat de parteneriatele strategice.

”Consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, aprofundarea relaţiilor cu vecinii, ţările membre ale Uniunii Europene şi întreg spaţiul Euro-Atlantic, precum şi regiuni prioritare din Asia Centrală, de Sud-Est şi Orientul Mijlociu, în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi fortificării securităţii”, se arată în document.

Spre comparaţie, guvernul anterior condus de Dorin Recean menţionase România de 11 ori în programul său de guvernare.

Guvernul Recean trecea în 2023, înaintea alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, următoarele obiective majore ale Republicii Moldova:

”Dezvoltarea relaţiei privilegiate cu România în baza comunităţii de limbă, istorie, cultură şi a parteneriatului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;

Aprofundarea parteneriatului strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum şi dezvoltarea în continuare a relaţiilor speciale privilegiate, inclusiv prin implementarea Foii de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova şi România, semnată la 23 noiembrie 2021”

Şi guvernul condus de Natalia Gavriliţa din 2021 până în 2023 punea accent deosebit pe relaţia cu România, care era menţionată de 7 ori în programul de guvernare. La capitolul ”relaţii bilaterale”, guvernul Gavriliţa trecuse România pe primul loc printre priorităţi:

”Guvernul îşi va intensifica activitatea în vederea consolidării parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, precum dezvoltării de mai departe a relaţiilor speciale privilegiate, bazate pe comunitatea de istorie, cultură şi limbă, inclusiv prin desfăşurarea şedinţelor comune ale celor două guverne şi altor mecanisme de interacţiune bilaterală, având drept obiective prioritare preluarea experienţei şi expertizei României în materie de integrare europeană, liberalizarea spaţiului economic comun, realizarea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice, transportului şi comunicaţiilor, promovarea proiectelor comune în sfera socială, culturală şi educaţională”.

Reamintim că Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul PAS fondat de Maia Sandu, a votat săptămâna trecută instalarea guvernului unicolor Munteanu, după ce Dorin Recean a anunţat, într-un gest surprinzător, că nu vrea să continue în această funcţie.

Republica Moldova va avea următoarele alegeri parlamentare peste 4 ani.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Foarte bine, Basarabia are destule din Romania
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 16:37)

    Si cel mai corect este sa aiba un parcurs independent (deci si fara Ucraina), catre EU si prin intermediul acestui organism, cetatenii moldoveni sa acceada la beneficiile EU (daca si atat cat va mai rezista EU). Mentionarea aRomaniei stirneste reactii negative in Basarabia!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb