România şi Republica Moldova lansează 62 de proiecte comune de cercetare

România şi Republica Moldova îşi consolidează parteneriatul ştiinţific prin lansarea a 62 de proiecte bilaterale de cercetare, cu o valoare totală de 10 milioane de euro, au anunţat miniştrii Educaţiei şi Cercetării Daniel David şi Dan Perciun. Iniţiativa a fost prezentată în cadrul Forumului Cercetătorilor, sub genericul „Împreună mai puternici în Spaţiul European al Cercetării”.

• O cooperare ştiinţifică în expansiune

Cele 62 de proiecte noi se adaugă celor 38 deja aflate în derulare, lansate în 2023, ajungându-se astfel la un total de 100 de proiecte comune în domeniul cercetării.

Bugetul de 10 milioane de euro este susţinut majoritar de România (8 milioane), în timp ce Republica Moldova contribuie cu 2 milioane de euro. Proiectele vizează domenii diverse, de la sănătate şi bioeconomie, până la climă, energie, digitalizare, cultură şi securitate civilă.

• O punte între cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului

„Este o iniţiativă foarte importantă pentru sistemul nostru de cercetare - crearea acestor echipe mixte şi a acestor colaborări între ţările noastre. Ea le deschide cercetătorilor din Republica Moldova accesul la infrastructura de cercetare din România şi şanse mai mari de a atrage finanţări europene”, a subliniat Dan Perciun, ministrul moldovean al Educaţiei şi Cercetării. La rândul său, ministrul român Daniel David a evidenţiat caracterul strategic al colaborării: „Proiectele acoperă domenii diferite - sănătate, cultură, climă, energie. Dacă lucrăm împreună, punem competenţele la un loc, găsim soluţii inovatoare pentru problemele actuale.”

• Sprijinul României pentru educaţia din Republica Moldova

Pe lângă colaborarea ştiinţifică, România continuă să ofere sprijin consistent pentru educaţia în limba română din Republica Moldova. Printre iniţiativele menţionate de ministrul Perciun se numără: programul pentru pregătirea profesorilor de limba română din şcolile cu predare în rusă, accesul la lecţiile online din biblioteca EduLib, microbuze şcolare pentru mediul rural, finanţarea de 4 milioane de euro pentru un cămin studenţesc la Cahul.

• Obiectiv strategic: integrarea în reţelele europene de cercetare

Scopul acestei competiţii bilaterale este de a consolida integrarea Republicii Moldova în reţelele ştiinţifice internaţionale şi de a facilita accesul comun al celor două ţări la programe precum Orizont Europa. Interesul pentru apelul de proiecte a fost ridicat: din cele 290 de propuneri depuse, 283 au fost considerate eligibile, ceea ce arată dinamismul mediului ştiinţific din ambele ţări.

Colaborarea dintre România şi Republica Moldova în domeniul cercetării devine un instrument strategic de integrare europeană, dar şi o şansă reală pentru cercetători de a dezvolta proiecte cu impact în domenii esenţiale pentru viitorul comun.

Cele 100 de proiecte bilaterale deja lansate demonstrează că punţile academice şi ştiinţifice sunt la fel de importante ca cele economice sau politice în consolidarea relaţiei speciale dintre cele două state.