Românii preferă carnea de porc şi de pasăre, în timp ce vita şi oaia rămân produse ocazionale

Românii consumă preponderent carne de porc şi de pasăre, în timp ce vita, capra şi oaia sunt alese doar ocazional şi în cantităţi reduse, pe fondul tradiţiilor culinare, al preţurilor mai ridicate şi al lipsei campaniilor de promovare, afirmă preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu, potrivit Agerpres.

„Deşi România are unul dintre cele mai mari efective de oi din Uniunea Europeană, consumul de carne de oaie şi de vită rămâne scăzut şi ocazional, în timp ce carnea de porc şi cea de pasăre domină preferinţele românilor. Avem nevoie de măsuri concrete pentru creşterea producţiei interne şi campanii care să promoveze beneficiile consumului de carne”, a declarat Botănoiu.

Consumul anual de carne de oaie este estimat la 2,3 kilograme pe locuitor, concentrat aproape exclusiv în perioada Sărbătorilor Pascale, deşi România are peste 15 milioane de ovine şi caprine. În schimb, consumul de carne de vită este de aproximativ 3 kilograme pe cap de locuitor, de trei ori mai mic decât media europeană de 9 kilograme.

„Preţurile ridicate şi preferinţele tradiţionale explică cererea limitată. Carnea de vită este mai degrabă un produs de nişă, cumpărat pentru ocazii speciale”, a adăugat preşedintele AFR, care recomandă investiţii în ferme moderne, optimizarea hranei şi parteneriate cu restaurantele pentru stimularea cererii interne.

Carnea de pasăre rămâne „lider incontestabil” în preferinţele românilor, consumul mediu fiind de 28 kilograme pe persoană, în creştere constantă din 2015, potrivit datelor INS. Peste 90% din producţie este autohtonă, iar puiul este ales de 7 din 10 români.

În privinţa cărnii de porc, Botănoiu atrage atenţia asupra dependenţei masive de importuri. „România importă aproximativ 75% din carnea de porc consumată, restul fiind acoperit prin producţia internă, afectată sever de pesta porcină africană. În ciuda preferinţei culturale pentru carnea de porc, producţia locală este în scădere”, a avertizat el.

Preşedintele AFR consideră că redresarea sectorului necesită investiţii în ferme moderne de reproducţie, lanţuri locale de procesare şi măsuri de biosecuritate, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia naţională.

La nivel european, carnea de porc rămâne cea mai consumată (51% din total), urmată de cea de pasăre (28%) şi de vită (17%). Totuşi, tendinţele arată o scădere lentă a consumului de carne roşie şi o creştere a celei de pasăre, datorită preţului mai mic şi percepţiei de aliment mai sănătos şi sustenabil.

„Europa traversează o schimbare structurală în consumul alimentar, în care carnea de pasăre câştigă teren, iar cea de porc şi vită se contractă sub presiunea costurilor şi a conştiinţei ecologice. Este o tranziţie lentă, dar ireversibilă, către modele de consum mai durabile şi eficiente”, a concluzionat Daniel Botănoiu.