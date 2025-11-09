Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Românii preferă carnea de porc şi de pasăre, în timp ce vita şi oaia rămân produse ocazionale

A.B.
Miscellanea / 9 noiembrie, 16:49

Românii preferă carnea de porc şi de pasăre, în timp ce vita şi oaia rămân produse ocazionale

Românii consumă preponderent carne de porc şi de pasăre, în timp ce vita, capra şi oaia sunt alese doar ocazional şi în cantităţi reduse, pe fondul tradiţiilor culinare, al preţurilor mai ridicate şi al lipsei campaniilor de promovare, afirmă preşedintele Asociaţiei Fermierilor din România (AFR), Daniel Botănoiu, potrivit Agerpres.

„Deşi România are unul dintre cele mai mari efective de oi din Uniunea Europeană, consumul de carne de oaie şi de vită rămâne scăzut şi ocazional, în timp ce carnea de porc şi cea de pasăre domină preferinţele românilor. Avem nevoie de măsuri concrete pentru creşterea producţiei interne şi campanii care să promoveze beneficiile consumului de carne”, a declarat Botănoiu.

Consumul anual de carne de oaie este estimat la 2,3 kilograme pe locuitor, concentrat aproape exclusiv în perioada Sărbătorilor Pascale, deşi România are peste 15 milioane de ovine şi caprine. În schimb, consumul de carne de vită este de aproximativ 3 kilograme pe cap de locuitor, de trei ori mai mic decât media europeană de 9 kilograme.

„Preţurile ridicate şi preferinţele tradiţionale explică cererea limitată. Carnea de vită este mai degrabă un produs de nişă, cumpărat pentru ocazii speciale”, a adăugat preşedintele AFR, care recomandă investiţii în ferme moderne, optimizarea hranei şi parteneriate cu restaurantele pentru stimularea cererii interne.

Carnea de pasăre rămâne „lider incontestabil” în preferinţele românilor, consumul mediu fiind de 28 kilograme pe persoană, în creştere constantă din 2015, potrivit datelor INS. Peste 90% din producţie este autohtonă, iar puiul este ales de 7 din 10 români.

În privinţa cărnii de porc, Botănoiu atrage atenţia asupra dependenţei masive de importuri. „România importă aproximativ 75% din carnea de porc consumată, restul fiind acoperit prin producţia internă, afectată sever de pesta porcină africană. În ciuda preferinţei culturale pentru carnea de porc, producţia locală este în scădere”, a avertizat el.

Preşedintele AFR consideră că redresarea sectorului necesită investiţii în ferme moderne de reproducţie, lanţuri locale de procesare şi măsuri de biosecuritate, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia naţională.

La nivel european, carnea de porc rămâne cea mai consumată (51% din total), urmată de cea de pasăre (28%) şi de vită (17%). Totuşi, tendinţele arată o scădere lentă a consumului de carne roşie şi o creştere a celei de pasăre, datorită preţului mai mic şi percepţiei de aliment mai sănătos şi sustenabil.

„Europa traversează o schimbare structurală în consumul alimentar, în care carnea de pasăre câştigă teren, iar cea de porc şi vită se contractă sub presiunea costurilor şi a conştiinţei ecologice. Este o tranziţie lentă, dar ireversibilă, către modele de consum mai durabile şi eficiente”, a concluzionat Daniel Botănoiu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb