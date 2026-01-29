Romgaz conduce tranzacţiile bursiere, cu rulaj de 128,8 milioane lei

Acţiunile Romgaz au fost cele mai tranzacţionate în şedinţa bursieră de joi, cu un rulaj de 128,8 milioane de lei, într-o piaţă care a înregistrat tranzacţii totale de 347 milioane de lei (68 milioane de euro), conform Agerpres.

Tranzacţii semnificative au fost înregistrate şi pe acţiunile OMV Petrom, cu un rulaj de aproape 90,7 milioane de lei, urmate de titlurile Banca Transilvania, care au ocupat locul al treilea, cu schimburi în valoare de 28,67 milioane de lei, potrivit Agerpres.

Cele mai puternice creşteri au fost înregistrate de acţiunile Condmag (+10,71%), Promateris (+6,99%) şi Electroaparataj (+3,14%), în timp ce cele mai semnificative scăderi au revenit titlurilor Armătura (-9,32%), Artego (-6,48%) şi Carbochim (-6,29%), a relatat Agerpres.

Bursa de la Bucureşti a încheiat şedinţa de joi cu scăderi de peste 1%. Principalul indice, BET, care urmăreşte evoluţia celor mai tranzacţionate 20 de companii de pe Piaţa Reglementată, a coborât cu 1,37%, până la 27.645,69 puncte. BET-Plus, ce reflectă evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni, a închis în scădere cu 1,33%, potrivit Agepres.

Indicele BET-BK, referinţa pentru randamentul fondurilor de investiţii, a scăzut cu 1,53%, în timp ce BET-NG, care urmăreşte evoluţia celor zece companii din sectorul energetic şi utilităţi, a înregistrat o depreciere de 1,44%, conform Agerpres.

Indicele blue-chip extins BET-XT, care reflectă evoluţia celor mai lichide 25 de titluri, a scăzut cu 1,47%, iar indicele BET-FI, al SIF-urilor, a înregistrat o depreciere de 2,18%. În schimb, indicele BET AeRO, ce include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a consemnat un uşor avans de 0,15%, subliniază Agerpres.