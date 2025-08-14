Rompetrol Rafinare, creşteri operaţionale semnificative şi îmbunătăţire a indicatorilor financiari, în prima jumătate din 2025

Rompetrol Rafinare anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, că a înregistrat în primul semestru din 2025 o creştere operaţională semnificativă şi o îmbunătăţire a indicatorilor financiari, pe fondul creşterii volumelor de materii prime procesate, dar şi a produselor petroliere comercializate pe plan intern şi internaţional. Compania a continuat să aibă un rol important în stabilitatea aprovizionării cu carburanţi pe piaţa internă, dar şi în regiunea Mării Negre.

Potrivit sursei citate:

„În prima jumătate a anului, volumul total al materiilor prime procesate în cadrul rafinăriilor Petromidia şi Vega s-a ridicat la aproximativ 2,97 milioane tone, în creştere cu 62% faţă de nivelul consemnat în perioada similară a anului trecut, când unităţile de producţie au fost oprite temporar pentru realizarea lucrărilor planificate de revizie generală.

Similar, producţia de carburanţi (benzine, motorine, jet) a consemnat o creştere de 65%, până la un nivel de 2,28 milioane tone, care s-a reflectat într-o majorare a vânzărilor pe plan intern cu 24% şi aproape o triplare a volumelor la export.

În contextul unei creşteri a marjei nete de rafinare, dar şi a măsurilor adoptate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a pierderilor tehnologice, asigurarea unui flux constant de aprovizionare cu materii prime, atingerea parametrilor optimi de funcţionare a unităţilor de producţie, dar şi ajustarea randamentelor acestora în acord cu cererea de piaţă, compania a reuşit să-şi îmbunătăţească semnificativ rezultatele financiare consemnate în primul semestru al anului. Astfel, cifra de afaceri brută consolidată s-a majorat cu 32% faţă de indicatorul consemnat în perioada similară din 2024, ajungând la circa 2,8 miliarde de dolari, iar rezultatul operaţional (EBITDA - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) a crescut cu 73%, la 77,6 milioane de dolari.

Rezultatul net înregistrat de companie s-a îmbunătăţit cu 29% faţă de cel aferent perioadei similare din 2024, acesta fiind în continuare influenţat de fluctuaţia cotaţiilor internaţionale ale materiilor prime (ţiţei, componente bio), de creşterea cursului de schimb RON/USD/EUR, reflectând incertitudinile declanşate la nivel mondial şi pe piaţa financiară internaţională, dar şi de tendinţele sezoniere de scădere a cererii, completate de cadrul fiscal.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un important susţinător al bugetului de stat al României, cu o contribuţie de peste 771 milioane de dolari în semestrul I 2025.

Rompetrol Rafinare operează cele două rafinării ale Grupului KMG International - Petromidia Năvodari, (cea mai mare şi mai complexă unitate de profil din ţară) şi Vega, din Ploieşti (unicul producător de bitum şi hexan din România), alături de singura divizie de petrochimie din ţară, menţinând industria locală de rafinare la standarde înalte.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează - (Vânzări de produse petroliere - Costul materiei prime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operaţional (EBITDA) împărţit la volumul vânzărilor.

Segmentul de rafinare a atins o cifră de afaceri brută de 2,38 miliarde de dolari (creştere de 37%) şi un profit operaţional (EBITDA) de 61,2 milioane de dolari (creştere de 81%).

În prima jumătate a lui 2025, Petromidia a procesat aproape 2,8 milioane de tone de materii prime, în mare proporţie ţiţei kazah (KEBCO şi CPC), beneficiind de fluxuri constante de materie primă cu sprijinul KazMunayGas - compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan.

În perioada aprilie - iunie (trimestrul II 2025), Petromidia a înregistrat un supus mediu zilnic de aproape 16 mii de tone, ca urmare a reţetelor adaptate de producţie (mix de ţiţei KEBCO + amestec de ţiţeiuri uşoare) şi a funcţionării continue a rafinăriei. De asemenea, gradul de utilizare a capacităţii de rafinare a fost, în S1 2025, de 95,52%, reflectând o bună disponibilitate a ţiţeiului, funcţionarea continuă a instalaţiilor la o capacitate ridicată şi o cerere de piaţă ridicată.

Toţi aceşti factori au contribuit la creşterea randamentelor de producţie, rafinăria obţinând 845 de mii de tone de benzine (creştere de 101%) şi 1,44 milioane de tone de motorine şi combustibil de aviaţie (creştere de 49%).

Per total, randamentul produselor albe (benzină, motorină, GPL, JET, propilenă) a fost de 87,7%wt, cu 0,7 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul precedent. Acest rezultat a fost influenţat de procesarea unui ţiţei mai uşor şi de utilizarea stocurilor de produse semifabricate acumulate la începutul anului.

Producţia de combustibil pentru aviaţie (Jet Fuel) a atins un record de aproximativ 277 de mii de tone în semestrul I 2025, reprezentând 10,5% din totalul ţiţeiului procesat - o creştere de 153 mii tone faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Indicele de intensitate energetică (EII) a înregistrat un nou minim istoric - 92,6 puncte, reprezentând o îmbunătăţire de 15 puncte faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Rezultatul evidenţiază angajamentul continuu al rafinăriei pentru eficienţă energetică şi optimizarea proceselor.

În ceea ce priveşte rafinăria Vega (singurul producător intern de bitum şi hexan), procesarea totală de materie primă a fost de circa 181 de mii de tone în semestrul I 2025 (creştere de 54%), determinată de fluxurile ridicate de materii prime şi semifabricate livrate de Petromidia.

În primele 6 luni ale anului 2025, gradul de utilizare a capacităţii de rafinare a fost în creştere cu 59,57%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Rafinăria Vega a înregistrat parametri operaţionali buni, cu un consum energetic de 2,65 GJ/t şi pierdere tehnologică de 0,69%.

În semestrul I 2025, producţia totală de polimeri în segmentul de petrochimie a fost de 40 de mii de tone, în creştere faţă de perioada similară a anului trecut, ca urmare a repornirii instalaţiei de Polietilene de Joasă Densitate (LDPE) în al doilea trimestru al lui 2025, dar şi pe fondul funcţionării la capacitate a instalaţiei de Polipropilenă (PP).

În S1 2025, cele două instalaţii au procesat 40 de mii de tone de propilenă, respectiv 13 mii de tone de etilenă de import, ceea ce a susţinut o creştere a vânzărilor de aproximativ 35%.

Producţia de polimeri rezultată din singura divizie petrochimică din România a fost direcţionată în proporţie de 58% pe piaţa internă pentru a onora livrările către partenerii din industriile de profil, susţinând, astfel, mai multe segmente de producţie din ţară.

Singura divizie petrochimică din România a reuşit, prin activitatea din S1 2025, să înjumătăţească pierderea netă, de la aproape 29 de milioane de dolari, la 14 milioane de dolari. Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilene şi polietilene din România, cu capacitatea de a-şi recăpăta poziţia competitivă pe piaţa internă şi regională, odată cu stabilizarea pieţei de profil.

În prima jumătate a anului, cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de distribuţie a înregistrat o valoare de 1,65 miliarde de dolari, în creştere cu 7%, comparativ cu perioada ianuarie - iunie 2024. Profitul operaţional (EBITDA) al segmentului a crescut cu 17%, iar rezultatul net a fost de circa 13 milioane de dolari.

Vânzările în segmentul de retail au înregistrat o scădere de 4% şi au ajuns la 553 de mii de tone de carburanţi, în România, principala piaţă de comercializare a produselor obţinute în rafinăria Petromidia. Scăderea a fost generată de o cerere mai mică de carburanţi, în special în perioada de iarnă.

Vânzările en-gros au crescut semnificativ, înregistrând un progres de 33%, determinat de efortul strategic al companiei de a-şi consolida poziţia pe piaţă.

La finalul lui iunie 2025, reţeaua de distribuţie din România a ajuns la 1.202 puncte de comercializare. Reţeaua include staţiile proprii, staţiile partener şi staţiile mobile: expres, baze interne de 9 şi 20 metri cubi”.