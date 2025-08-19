Rusia a lansat cel mai amplu atac asupra Ucrainei din august, la câteva ore după summitul de la Casa Albă

Rusia a lovit noaptea trecută oraşul Kremenciuk şi alte localităţi din Ucraina, în cel mai amplu atac al lunii august, la câteva ore după summitul de la Casa Albă şi apelul telefonic al preşedintelui american Donald Trump către Vladimir Putin, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că Moscova a lansat 270 de drone şi 10 rachete, dintre care 230 au fost doborâte, însă 16 ţinte au fost atinse. Ministerul ucrainean al Energiei a confirmat lovirea unor instalaţii energetice, care au provocat pagube majore şi un incendiu, iar aproape 1.500 de gospodării din regiunea Poltava au rămas fără electricitate.

Primarul din Kremenciuk, Vitalii Maleţki, a declarat că bombardamentele au vizat infrastructura energetică şi de transport, avertizând populaţia să nu atingă submuniţiile neexplodate găsite în oraş, conform sursei citate. „Încă o dată, lumea a văzut că Putin nu vrea pace - el vrea să distrugă Ucraina”, a afirmat Maleţki.

În replică, Ministerul rus al Apărării a susţinut că a lovit o rafinărie de petrol care aprovizionează armata ucraineană. De asemenea, Moscova a raportat incendii la o rafinărie şi la acoperişul unui spital din regiunea Volgograd, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene.