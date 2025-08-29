Rusia a lovit pentru prima dată o navă ucraineană pe Dunăre, aproape de graniţa cu ţara noastră

Rusia a reuşit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, în apropiere de frontiera ţara noastră, confirmă surse oficiale şi media ucrainene, citate de Kyiv Post şi platforma guvernamentală United24, de la care relatăm cele ce urmează.

Atacul a vizat nava de recunoaştere Simferopol, care a fost lovită pe braţul Chilia, lângă localitatea ucraineană Vâlcov. Potrivit autorităţilor de la Kiev, cel puţin doi marinari au murit, iar mai mulţi sunt dispăruţi sau răniţi. Operaţiunile de salvare continuă.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a arătat că nava a fost lovită la circa 25 km de gurile Dunării, la est de Izmail, regiunea Odesa. Pe reţelele sociale au apărut imagini filmate atât din perspectiva dronei navale, cât şi de la o dronă de supraveghere aeriană.

Nava Simferopol, lansată în 2019 şi intrată în serviciul flotei ucrainene în 2021, era destinată recunoaşterii radio, electronice şi radar, fiind echipată cu artilerie AK-306 de 30 mm.

Atacul marchează o premieră pentru Rusia, care a vizat frecvent porturile ucrainene de pe Dunăre, dar nu reuşise până acum o lovitură navală asupra unei ţinte militare în zonă.