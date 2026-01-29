Rusia a transmis că nu numai teritoriile împiedică un acord de pace cu Ucraina

Iuri Uşakov, consilierul de politică externă al Kremlinului, a declarat că nu numai problema teritoriilor stă în calea unui posibil acord pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, Rusia îşi doreşte retragerea forţelor ucrainene de pe suprafaţa de aproximativ 20% din regiunea Doneţk pe care armata rusă nu o controlează. De partea cealaltă, Kievul a spus că nu vrea să dăruiască Moscovei teritorii pe care nu le-a cucerit pe câmpul de luptă, a relatat Reuters.

Secretarul american de stat, Marco Rubio, declarase miercuri că se depun eforturi active a reconcilia poziţiile în cadrul discuţiilor mediate de SUA, potrivit sursei citate. El a descris acest diferend ca fiind o problemă cheie „foarte dificil” de rezolvat, a informat sursa menţionată.

Întrebat joi dacă este de acord că doar problema teritoriilor a rămas nerezolvată, consilierul Iuri Uşakov a răspuns, citat de Reuters: „Nu cred”.