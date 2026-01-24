Rusia continuă să atace Ucraina în timpul negocierilor de pace

Ucraina a condamnat un nou val de atacuri ruseşti de peste noapte, care au ucis o persoană şi au rănit alte 23, în contextul în care discuţiile cu SUA menite să pună capăt războiului urmează să fie reluate, potrivit BBC.

Conform sursei citate, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că atacul „brutal” „a lovit nu doar poporul nostru, ci şi masa negocierilor”.

Primarul capitalei ucrainene a declarat că o persoană a murit şi patru au fost rănite, în timp ce primarul oraşului Harkov a raportat că 19 persoane au fost rănite în timpul unui atac susţinut asupra oraşului în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, a informat BBC.

În a doua zi a discuţiilor trilaterale de la Abu Dhabi, Sybiha a declarat că atacul „barbar” de peste noapte a dovedit „că locul lui Putin nu este la masa de pace, ci la boxa acuzaţilor tribunalului special”, potrivit sursei citate.