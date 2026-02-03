Rusia reia atacurile asupra marilor oraşe din Ucraina

Rusia a reluat marţi dimineaţă atacurile asupra marilor oraşe din Ucraina, lovind capitala Kiev cu rachete balistice, la scurt timp după expirarea unei pauze temporare în ofensivă, convenită în urma unor discuţii între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, relatează CNN.

Autorităţile locale susţin că mai multe explozii puternice au fost auzite în Kiev în cursul dimineţii, potrivit sursei citate. Jurnalişti CNN aflaţi în capitala ucraineană au confirmat că oraşul a fost zguduit de deflagraţii succesive.

Pauza în atacurile asupra marilor oraşe şi a infrastructurii critice fusese acceptată de Moscova săptămâna trecută, până duminică, în urma unei „solicitări personale” din partea lui Donald Trump, conform Kremlinului, potrivit publicaţiei. CNN a mai adăugat că măsura a venit pe fondul discuţiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina şi Statele Unite, desfăşurate la Abu Dhabi - primele negocieri de acest tip de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Şeful administraţiei militare din Kiev, Tymur Tkachenko, a anunţat: „În frigul îngheţat, ruşii au decis să lanseze un nou atac masiv asupra capitalei”, conform CNN.

Atacuri similare au fost raportate şi în oraşul Dnipro, din estul Ucrainei, care a fost lovit tot cu rachete balistice, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene, subliniază sursa citată anterior.

Rusia a continuat, susţine publicaţia, să atace rute logistice şi infrastructura de transport din Ucraina, atacuri soldate cu victime, chiar dacă nu au fost semnalate lovituri directe asupra marilor oraşe sau a infrastructurii energetice, potrivit autorităţilor de la Kiev.

Reluarea bombardamentelor are loc în contextul unui val de frig extrem, potrivit CNN. Marţi dimineaţă, temperatura în Kiev a coborât la aproximativ minus 20 de grade Celsius, în timp ce sistemul energetic al ţării rămâne sub o presiune severă, specifică sursa citată.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, se află în „modul de supravieţuire”, a declarat directorul general al companiei, Maxim Timchenko, într-un interviu pentru CNN. Timchenko susţine că următoarele săptămâni vor fi critice, Ucraina confruntându-se cu „cea mai gravă situaţie a sistemului energetic din istoria modernă”, conform sursei citate.

DTEK operează cinci centrale termice în Ucraina, dintre care două sunt în prezent complet oprite, iar celelalte trei funcţionează la capacitate redusă, relatează CNN. Publicaţia a precizat că reparaţiile sunt îngreunate de condiţiile meteo extreme şi de atacurile repetate.

Speranţa autorităţilor şi a sectorului energetic este ca armistiţiul energetic anunţat săptămâna trecută, care a adus o pauză de cinci zile în atacurile asupra centralelor, să fie prelungit în cadrul noii runde de discuţii trilaterale dintre Ucraina, Rusia şi Statele Unite, programată miercuri şi joi, la Abu Dhabi, conform CNN.