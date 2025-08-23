Rusia revendică cucerirea a două sate din regiunea Doneţk

Rusia a revendicat, sâmbătă, cucerirea a două sate din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, intensificând presiunea militară pe teren în momentul în care eforturile diplomatice se accelerează pentru a găsi o soluţie la conflict, relatează AFP.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, Ministerul Apărării rus a afirmat că a capturat localităţile Sredneïe şi Kleban-Byk din această regiune, conform sursei.

Capturarea celei din urmă reprezintă un pas înainte către oraşul Kostiantinivka, un bastion important pe drumul spre Kramatorsk, care găzduieşte o importantă bază logistică a armatei ucrainene, transmite AFP.

Armata rusă şi-a extins câştigurile teritoriale în ultimele luni, în faţa forţelor ucrainene mai puţin numeroase şi mai slab echipate. Aceste avansuri au loc în momentul în care perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului, se îndepărtează.

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei.

La rândul său, Donald Trump, care doreşte să găsească rapid o soluţie la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 şi care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.

Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.